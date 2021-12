Siirt’te 75 proje için açılış günü

Başkan Erdoğan, yapımına 1998'de başlanan ancak terör saldırıları nedeniyle yapımına sürekli ara verilmek durumunda kalınan, Siirt 'in Şırnak ile ulaşımını konforlu hale getirecek Zarova Köprüsü'nün açılışını bugün yapacak. Siirt'teki toplu açılış töreninde açılışı yapılacak 75 proje arasında Zarova Köprüsü, Fernas HES, Çinko İzabe Tesisi, Millet Bahçesi, belediye tarafından yenilenen Güres Caddesi ile Kızlar Tepesi Parkı da bulunuyor. Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek törende halka hitap edecek. Zarova Köprüsü 57 kilometrelik Siirt- Eruh karayolunun 37'nci kilometresindeki Zarova Çayı üzerinde bulunuyor. 355 metre uzunluğundaki, 15 metre genişliğindeki, her biri 70 metre uzunluğa sahip 5 açıklıklı köprünün yapımında, depreme karşı en üst düzeyde güvenliğin sağlanması amacıyla 60 sismik izolatör mesnet takozu kullanıldı. Elevasyonları kutu kesitli betonarme, yüksek gövdeli kutu kesitli çelik kiriş ve betonarme tabliyeli olarak inşa edilen köprüde, her biri 1.5 metre genişliğinde 2 yaya yolu da bulunuyor. AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, "Bölgenin terörden temizlenmesiyle yeraltı ve yerüstü kaynakları işlendi. Artık terör, bölgemizin ve ülkemizin 4'üncü, 5'inci değil son gündem konularından olacak. Köprümüz de bir mühendislik harikası" dedi. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da "İlin ve bölgenin terör örgütü PKK'dan temizlenmesiyle yeraltı ve yerüstü kaynakları işlendi" diye konuştu.