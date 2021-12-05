Büyükelçi Al Thani'den önemli açıklamalar: "İki ülkenin daha da yakınlaşması için ek adımlar atılacak"

Büyükelçi Al Thani, Katar Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, iki ülke işbirliği alanlarını derinleştirirken daha yakın ve daha uyumlu bir ilişki elde etmek amacıyla toplantıda ek adımlar atılacağını duyurdu. Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağını da sözlerine ekledi.

YENİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda güçlendirecek yeni anlaşmalar imzalanacak. Al Thani, iki ulusu birbirine bağlayan çok yönlü dostluk bağının yanı sıra birçok sektörde ikili ilişkilerin ve stratejik işbirliğinin gücünü ve dayanıklılığını vurguladı. İki ülkenin çoğu bölgesel ve uluslararası meseleye ilişkin görüşlerinin benzerliğine de dikkat çekti.