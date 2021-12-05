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Giriş Tarihi: 5.12.2021 19:59

Büyükelçi Al Thani'den önemli açıklamalar: "İki ülkenin daha da yakınlaşması için ek adımlar atılacak"

Büyükelçi Al Thani’den önemli açıklamalar: İki ülkenin daha da yakınlaşması için ek adımlar atılacak

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasser bin Jassim Al Thani Katar-Türkiye Yüksek Strateji Komitesi yedinci toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının salı günü Doha'da yapılacağını belirten Al Thani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte komiteye başkanlık edecek. Toplantı, iki ülke arasındaki stratejik bağları güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Büyükelçi Al Thani, Katar Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, iki ülke işbirliği alanlarını derinleştirirken daha yakın ve daha uyumlu bir ilişki elde etmek amacıyla toplantıda ek adımlar atılacağını duyurdu. Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağını da sözlerine ekledi.

YENİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda güçlendirecek yeni anlaşmalar imzalanacak. Al Thani, iki ulusu birbirine bağlayan çok yönlü dostluk bağının yanı sıra birçok sektörde ikili ilişkilerin ve stratejik işbirliğinin gücünü ve dayanıklılığını vurguladı. İki ülkenin çoğu bölgesel ve uluslararası meseleye ilişkin görüşlerinin benzerliğine de dikkat çekti.

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Büyükelçi Al Thani'den önemli açıklamalar: "İki ülkenin daha da yakınlaşması için ek adımlar atılacak"
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