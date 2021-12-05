İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye’de terör gündemi tartışılmayacak noktalara geldi

"TÜRKİYE'DE TERÖR GÜNDEMİ ALT SIRALARA DÜŞTÜ"

Türkiye'de ne olup bittiğini herkesin gördüğünün altını çizen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu millet her şeyi bir aynada gördüğü gibi görmektedir. Bu ülkede ne olduğunu, bu ülkeye kimlerin saldırdığını, bu ülkeyi kimlerin geliştirmek istediğini ve bu ülkeye kimin çelme takma istediğini. Şunu ifade edeyim. Bir çok vesayet üzerinden bizi engellemeye çalıştılar. En önemli meselelerinden bir tanesi terördür. Ve bugün Doğu ve Güneydoğu huzurun, sükunun, yatırımın, kalkınmanın, eğitimin ve bereketin timsalidir. Onu kaosa itmek isteyenlerin elinden çekip alındı ve Türkiye'de terör gündemi alt sıralara çok tartışılmayacak noktalara geldi. Endişe ettikleri budur. Türkiye'nin dışında oluşturmaya çalıştıkları koridora bu ülke müsaade etmemiştir. Esad'la barışa oturmak isteyenler onların meclisinden çıkan ihanet sözlerine herhalde sevinmişlerdir. Hatay'ın alınmak istenmesi sözlerine herhalde sevinmişlerdir. Şunu bilmenizi isterim, burada onlarca ve yüzlerce örnek verebilirim. Bizim yolumuz doğrudur ve Cenab-ı Allah bize de, bizi izleyenlere de doğruları göstermektedir. Bizim yapacağımız bir tek şey vardır birbirimize sıkı sıkı sarılabilmek. Ve Cumhur ittifakın, Cumhuriyetin ikinci asrına imzasını atabilmeyi temin etmektir. Bizim yapacağımız odur" dedi.