Yılda 250 bin ton çinko, 7 bin 500 kişiye istihdam

Törenle, Siirt-Eruh
karayolundaki Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü
, Millet Bahçesi, Kızlar Tepesi Parkı, Şirvan Barajı
ve HES, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırım faaliyete geçti. Erdoğan açılış törenindeki konuşmasında projelerle ilgili şu bilgileri verdi:
Yılda 50 bin ton üretimle başlayıp ilave yatırımlarla önce 120 bin, sonra 250 bin ton kapasiteye çıkacak Çinko İzabe Tesisi, şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır. Tesis ilk etapta 500 kişi ile açılacak. İleride 3 bin kişiye çıkacak, ardından 7 bin 500 kişiye burada iş sağlanacak. Dışa bağımlı olduğumuz çinko ithalatı için harcanan paranın önemli bir kısmı ülkede kalacağı gibi önemli bir ihracat kapısı da açacağız.
Toplu açılış törenimizde ayrıca 575 milyon liralık yatırım olan Şirvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali
'ni de hizmete açıyoruz. Şirvan Barajı, inşallah hem enerji üretimimize katkıda bulunacak hem de topraklarımızın verimini artıracak.
Siirt-Eruh yolu üzerindeki Zarova Köprüsü'nün açılışını da resmen yapıyoruz. İlimizin giderek artan ekonomik potansiyelini kullanabilmesine fayda sağlayacak bu ulaşım yatırımı, 57 kilometrelik yolun en kritik yeri olan Botan Çayı'nın üzerinden geçen Zarova Köprüsü ile sizlere güvenli, hızlı, konforlu bir seyahat imkânı sunacaktır.
İnşası tamamlanan Pervari
'nin çeşitli bölgelerindeki 25 kilometrelik, Kemerli'deki 4.1 kilometrelik, Nergizli ve Boğaztepe'deki 8.6 kilometrelik yolların açılışlarını da buradan yapıyoruz. Siirt'in parlayan yıldızını destekleyecek yeni yatırımları şehrimize kazandırmayı sürdüreceğiz.
TERÖRE, KANDİL UZANTILI SİYASETE YER YOK
BAŞKAN Erdoğan, kanaat önderleriyle de bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu: "Bu ülkede yüzde 52 ile oy ile cumhurbaşkanı seçilen ve yüzde 52'yi gayri milli ilan eden bir zihniyet var. Bu zihniyeti milletime havale ediyorum. Bizi kimse bölemez, ayıramaz. Altyapı ve üstyapının yanı sıra temel hak ve özgürlüklerde de bu büyük dönüşüme imza attık. Nobran diline biz son verdik. İnkâr politikalarını, ret politikalarını bir daha geri gelmemek üzere terk ettik. Çok önemli reformlar gerçekleştirdik. Tillo'nun adının iadesi dâhil attığımız her adımda sizlerin duasına nail olabilmeyi hedefledik. Zaman geçtikçe bölücü örgütün, ülkemizle ilgili kirli emelleri olan emperyalistlerin taşeronluğunu yapan kiralık katil sürüsü olduğu çok daha net görülecek. Ya da yargıya hesap vermekten kaçamayacaklardır. Ülkemizde teröre ve Kandil uzantılı siyasete yer yok.
HAYRİYE'NİN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU
Başkan
Erdoğan, Antalya'da eski eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın ailesine telefonda taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede Hayriye Alkutay'ın katilinin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Anne Keziban Alkutay da 'Cumhurbaşkanımız, her zaman yanımızda olduğunu söyledi. Yüreğimize su serpti" dedi. Erdoğan ÖZTÜRK-Koray TAŞDEMİR
/SABAH
EMİNE ERDOĞAN KÜTÜPHANE AÇTI
EMİNE Erdoğan
, Siirt'teki Yağmurtepe İlkokulu'nu ziyaret ederek, himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı
'nca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında okula kazandırılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.