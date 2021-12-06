160 Kimin Numarası? 160 Nolu Telefon Nerenin Numarası?

Bazen bazı konuların içinden tek başımıza çıkamayız, bazen işimizi bir bilen ile yapmak isteriz, bazen de çok yoğun oluruz ve kısa sürede işlerimizi halletmemiz gerekebilir. İşte bu durumlarda bize yardımcı olmak ve işlerimizi hızlandırıp, sorunlarımızı çözmek için çağrı merkezleri devreye girer. Çağrı merkezleri bizlere yaşadığımız sorunlarla ilgili yardımcı olmak amacıyla kurulmuşlardır. 160 nolu telefon da bir çağrı merkezine ait kurumsal telefonlardan biridir. Peki, 160 nolu telefon bize hangi konularda yardımcı olur? 160 kimin numarasıdır? İşte, tüm detaylar…

160 Nerenin Numarasıdır?

160, e-Devlet Kapısı Çağrı Merkezi'ne ait telefon numaralarından biridir. E-Devlet internet ve mobil uygulama üzerinde de hizmet vermektedir. Özellikle bu iki yolu kullanamayan ya da herhangi bir sorunla karşılaşan kişiler 160 nolu çağrı merkezini arayarak soru ve şikâyetlerini bildirebilmektedir. 160 nolu e-Devlet Çağrı Merkezi bu portal üzerinden yapılan şifre, e-imza, hizmetlerin kullanımında yaşanan teknik sorunlar, siteye erişim, sayfanın açılmaması ve diğer tüm soru ve sorunlara cevap vermektedir.