Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan rum Kesimi’ne tepki!

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Büyük Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. pic.twitter.com/YkiVH7XcIC— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) December 6, 2021
Ali Erbaş şunları kaydetti:
"İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez. Müslümanları ve insanlığın ortak değerlerini hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz."