Halkası olan ve olmayan gezegenler hangileri? Halkalı ve halkasız gezegenlerin isimleri

Gezegenlerin çevresinde bulunan halka biçimli katmana gezegen halkası denilir. Güneş sistemi içerisinde bulunan sekiz gezegenden bazılarının halkası bulunurken bazılarında da halka bulunmaz. Halkası olan ve olmayan gezegenler hangileri? İşte halkalı ve halkasız gezegenlerin isimleri

Halkaları büyük ve sayıca fazla olan gezegen Satürn'dür. Halkalı gezegen dendiği zaman ilk akla gelen Satürn olmasının sebebi bu yüzdendir. Satürn gezegeninin halkaları çok belirgin olduğu için ilk keşifler bu gezegende yapılmıştır. 1970'li yıllarda bu keşifler başlatılmıştır. Diğer gezegenlerde halkaların geç keşfedilmesinin sebebi ise bu halkaların daha küçük ve sönük şekilde olmasından kaynaklıdır.

HALKASI OLAN VE OLMAYAN GEZEGENLER

Güneş Sisteminde yer alan gaz gezegenlerinin tamamının halkasının olduğu bilinmektedir. Diğer gezegenlerde ise halka yoktur.

Halkaları olan gezegenler:

Jüpiter,

Satürn,

Uranüs,

Neptün'dür.

Halkası olmayan gezegenler: