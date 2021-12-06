Haberler Gündem Haberleri Halkası olan ve olmayan gezegenler hangileri? Halkalı ve halkasız gezegenlerin isimleri
Giriş Tarihi: 6.12.2021 09:26 Son Güncelleme: 6.12.2021 09:26

Halkası olan ve olmayan gezegenler hangileri? Halkalı ve halkasız gezegenlerin isimleri

Halkası olan ve olmayan gezegenler hangileri? Halkalı ve halkasız gezegenlerin isimleri

Güneş sisteminin oluşum evresindeki süreç, günümüze yakın bir uzaklıkta yavaşlamaya başlamıştır. Fakat bu yavaşlamadan önce gezegenlerin etrafında bulunan artık parçalar, uydular ve göktaşlarının ufalanarak uydu oluşturamayacak kadar küçük parçalar haline gelmiştir. Daha sonra gezegenin kütle çekim kuvveti ile onun etrafına toplanmalarına yol açmıştır. Bu süreçte uydu olamayan ama hala gezegen etrafında olan parçalar dönme ve çekim gücü ile halka şeklinde birleşmiştir.

Gezegenlerin çevresinde bulunan halka biçimli katmana gezegen halkası denilir. Güneş sistemi içerisinde bulunan sekiz gezegenden bazılarının halkası bulunurken bazılarında da halka bulunmaz. Halkası olan ve olmayan gezegenler hangileri? İşte halkalı ve halkasız gezegenlerin isimleri

Halkaları büyük ve sayıca fazla olan gezegen Satürn'dür. Halkalı gezegen dendiği zaman ilk akla gelen Satürn olmasının sebebi bu yüzdendir. Satürn gezegeninin halkaları çok belirgin olduğu için ilk keşifler bu gezegende yapılmıştır. 1970'li yıllarda bu keşifler başlatılmıştır. Diğer gezegenlerde halkaların geç keşfedilmesinin sebebi ise bu halkaların daha küçük ve sönük şekilde olmasından kaynaklıdır.

HALKASI OLAN VE OLMAYAN GEZEGENLER

Güneş Sisteminde yer alan gaz gezegenlerinin tamamının halkasının olduğu bilinmektedir. Diğer gezegenlerde ise halka yoktur.

Halkaları olan gezegenler:

  • Jüpiter,
  • Satürn,
  • Uranüs,
  • Neptün'dür.

Halkası olmayan gezegenler:

  • Merkür,
  • Venüs,
  • Dünya,
  • Mars'tır.
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Halkası olan ve olmayan gezegenler hangileri? Halkalı ve halkasız gezegenlerin isimleri
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