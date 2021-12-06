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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Teröristlerin zarar verdiği kilisede 100 yıl sonra ilk ayin

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Teröristlerin zarar verdiği kilisede 100 yıl sonra ilk ayin
DIYARBAKIR'IN tarihi Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce 6 yıl önce tahrip edilen ve yeniden onarılan Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi'nde 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı. Teröristlerin 6 yıl önce çukur eylemleri sırasında döşediği el yapımı patlayıcılar nedeniyle zarar gören tarihi erler arasında Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi de yer alıyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında tarihi kilise onarıldı. Yeniden ibadete açılan kilisede 100 yıl sonra ilk ayin düzenlendi. Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan'ın yönettiği ayine Diyarbakır, İstanbul, Mardin ve bölgede yaşayan çok sayıda Ermeni vatandaş katıldı. Zekiyan, kilisenin onarımında emeği geçenlere teşekkür etti.
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Teröristlerin zarar verdiği kilisede 100 yıl sonra ilk ayin
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