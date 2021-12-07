MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı
kuruyoruz" dedi. Bütçe görüşmelerine katılan Bahçeli, TBMM
kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı
kuracaklarını belirten Bahçeli, vakfın başkanının da kendisi olacağını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
, önceki gün yaptığı açıklamada, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır. Vakfın kısa adı TATSAV olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.