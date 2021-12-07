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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruyoruz’

ANKARA
‘Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruyoruz’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruyoruz" dedi. Bütçe görüşmelerine katılan Bahçeli, TBMM kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuracaklarını belirten Bahçeli, vakfın başkanının da kendisi olacağını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, önceki gün yaptığı açıklamada, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır. Vakfın kısa adı TATSAV olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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‘Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruyoruz’
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