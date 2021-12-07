Bakırköylü işçiler grevde 44 günü geride bıraktı

Bakırköy Belediyesi işçilerinin, Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun 'Sıfır zam' teklifi ve 3 yıldır imzalanmayan toplu iş sözleşmesi ile kaybettikleri haklarını almak amacıyla başlattıkları grevde 44 gün geride kaldı.



Belediye İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun toplantısında tek gündem maddesi "Bakırköy Grevi" oldu. 44 gündür Bakırköy Belediyesi'nde hak mücadelesi sürdüren çalışanlara destek için 15 Aralık Çarşamba günü 81 ilin şube başkanlarının bir araya gelerek Bakırköy özelinde görüşeceğini açıklayan Belediye İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Doğan, 16 Aralık Perşembe günü yapacakları basın açıklamasını Genel Başkanları Nihat Yurdakul'un öncülüğünde 81 ilin şube başkanları ve yine 81 ilden gelecek işçi arkadaşlarıyla birlikte yapacaklarını söyledi.



CHP'Lİ 81 İL BAŞKANLIĞINA EŞ ZAMANLI SİYAH ÇELENK BIRAKILACAK



Aynı gün 81 ilin Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlık binalarının önüne, başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Bakırköy'de yaşanan durumu bilmesine karşın, CHP'li belediyelerinde duyarsızlığından dolayı, "Bakırköy işçi emek düşmanı" yazılı siyah çelenk bırakılacağını açıkladı.

Bakırköy Belediyesi işçileri 39 gündür grevde! CHP'li başkanın sıfır zam teklifine işçilerden tepki