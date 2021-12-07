Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’ndan Teoman Duralı için taziye mesajı

Duralı'nın vefatının "büyük bir teessürle" öğrenildiği ifade edilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Hoca'mız, eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla kurulumuza ve Türk bilim ve düşünce dünyasına büyük katkılar sağlamıştır. Ülkemiz fikir dünyası önemli bir değerini kaybetmiştir. Teoman Hoca'mıza Allah'tan rahmet, ailesi, öğrencileri ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkanvekili ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Duralı'nın vefatına ilişkin mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Teoman Hoca'mız bilim ve düşünce dünyamızı harmanlayan ve disiplinlerin sınırlarını aşan çalışmalar ortaya koyan çok değerli bir bilim insanımızdı. Kurulda yürüttüğümüz çalışmalarda kendisinin çerçevenin dışında düşünen ve sunduğu katkılarla mevcut yönelimleri dönüştürmemizde öncülük yapan bir isim olduğuna şahit olduk. Ülkemiz bugün çok büyük bir değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun."