İBB’de Millet İttifakı’nın kadrolaşma atağı sürüyor! İYİ Partili o isim de işe alındı

İYİ PARTİLİ İŞMEN BELTUR'DA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDU

İBB'ye bağlı Beltur A.Ş'de işe başladığını sosyal medyadan bir paylaşımla duyuran İşmen, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beltur AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almamdan dolayı; arayarak, mesajla, ziyaret ederek tebrik ve desteklerini ileten tüm dostlarıma, büyüklerime, kardeşlerime teşekkür ederim. 16 milyon İstanbullunun daha iyi bir İstanbul'da yaşaması için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.