İBB’de Millet İttifakı’nın kadrolaşma atağı sürüyor! İYİ Partili o isim de işe alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyedeki kadrolaşmasında Millet İttifakı'na özel kontenjan ayırdığına yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken, İYİ Partili Emir Sami İşmen'in İBB'ye bağlı Beltur A.Ş'de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığı ortaya çıktı.
İYİ PARTİLİ İŞMEN BELTUR'DA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDU
İBB'ye bağlı Beltur A.Ş'de işe başladığını sosyal medyadan bir paylaşımla duyuran İşmen, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beltur AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almamdan dolayı; arayarak, mesajla, ziyaret ederek tebrik ve desteklerini ileten tüm dostlarıma, büyüklerime, kardeşlerime teşekkür ederim. 16 milyon İstanbullunun daha iyi bir İstanbul'da yaşaması için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Ayrıca İYİ Parti'nin gençlik örgütünün internet sitesinde İşmen'in Kapı Siyaseti ve Genç Gönüllülerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini yaptığı bilgisi yer alıyor.
CHP'Lİ ÖZGÜR NAS, KADROLAŞMAYI İTİRAF ETMİŞTİ
CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda geçtiğimiz yıl ekim ayında bir konuşma yapan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İBB'deki Millet İttifakı kadrolaşmasını itiraf etmiş, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor" demişti.
AK PARTİLİ GÖKSU "44.995 YANDAŞI İŞE ALDILAR" DEMİŞTİ
AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise geçtiğimiz aylarda İBB'deki işten çıkarmalarla ilgili, "Namus sözü verdiler, İBB'de çalışan 13.312 emekçiyi "bankamatik memuru" diye yaftalayarak işten attılar ardında yerlerine 44.995 yandaşlarını işe aldılar" ifadelerini kullanmıştı.