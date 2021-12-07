Kabaktepe’den “Boji’ye kimler tuzak kurdu?” sorusuna cevap

İstanbul'u toplu taşıma araçlarını kullanarak gezen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sahiplendiği Boji isimli köpeğin tramvaya pislediği iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Bir süre sonra tramvaydaki güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanmış, failinin bir vatandaş olduğu ortaya çıkmıştı. Bazı kişiler ise bunun bir tuzak olduğunu iddia etmişti.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Youtube kanalında vatandaşlardan gelen soruları yanıtlarken bir soru da Boji hakkında geldi. "Boji'ye neden tuzak kurdunuz?" sorusuna Kabaktepe cevap vererek şunları söyledi: "Bu sorunun muhatabı ben değilim, tuzak kuranlar muhatap!"

"BİZİM HAYVAN HAKLARIYLA SON YIL İÇERİSİNDE MECLİSTEN ÇIKARDIĞIMIZ YASA ORTADA"

Kabaktepe daha sonra şunları söyledi: "Şimdi kıymetli kardeşlerim önce şunu ifade etmek isterim ki, bizim hayvan haklarıyla son yıl içerisinde meclisten çıkardığımız yasa ortada. Hem siyasi düşünce olarak hem AK Parti olarak hem kişisel olarak varlığı nasıl baktığımızı sürekli ifade ediyoruz. Yaratılanı sevmek insan için söylenmiş bir cümle değildir. Tüm varlıkları biz insan canı gibi, hayvanın canını da ağacın canını da kıymetli gören bir anlayıştan, bir yaşam felsefesine sahip bir insanlar topluluğunun oluşturduğu bir siyasi hareketiz."

BOJİ SORUSUNA CEVAP: "BİZLERİN SUÇLANMASI BİR ADRESE İŞARET EDİYOR; FAZİLET DURAĞI YALANINI OLUŞTURANLARLA AYNI YER GİBİ GELİYOR"



Kabaktepe Boji'ye tuzak kurulduğuna yönelik soruya ise cevaben şunları söyledi: "Bu vesileyle şunu da belirtmek istiyorum. Boji üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonunu kimin yaptığını bilmiyorum. Şu ya da bu yaptı demem ama bu fotoğrafı ya da videoyu yayınlayarak bizlerin suçlanması otomatik olarak bir adrese de işaret ediyor. O adreste Fazilet durağı yalanını oluşturanlarla aynı yer gibi geliyor. Ama elimizde bir delil yok. Zan olarak bunu ifade ediyorum."

"ÜSTÜNÜ MÜ ÖRTMEK İSTİYORLAR?"



Kabaktepe ayrıca şu noktalara dikkat çekti: "Bu bana da şunu söyletiyor. Acaba diyorum, Adalar'da kaybedilen atları, hayvan hastaneleri ve hayvan barınaklarında bakılamayan hayvanları, ameliyat edilip kısa sürede gerekli tedavisi uygulanmadan sokağa bırakıp iç organları dışarı dökülen köpeğimizin üstünü mü örtmek istiyorlar? Bu yaptıklarıyla diye de aklıma gelmiyor değil. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim, kıymetli arkadaşlarım, kardeşlerim."



"NE YAPARSANIZ YAPIN, AMELİYATINI KUSURLU BIRAKTIĞINIZ KÖPEĞİN DIŞARI DÖKÜLEN ORGANLARINI ÖRTEMEZSİNİZ"



Kabaktepe son olarak şunları söyledi: Lütfen işinizi yapın, manipülatif yalanlar üreterek yapamadığınız eksiklikleri örtmeye çalışmayın! Ne yaparsanız yapın, ameliyatını kusurlu bıraktığınız köpeğimizin dışarı dökülen organlarını örtemezsiniz. Ne yaparsanız yapın kaybettiğiniz atları örtemezsiniz, ne yaparsanız yapın, hayvan barınağında yüzlerce köpeğimizi, kedimizi bir taş gibi, bir toprak gibi bir çukur açıp içine atarak onları gömdüğünüz gerçeğini örtemezsiniz.