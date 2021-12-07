Katar’da Türk işadamlarına 15 milyar $’lık iş teklif edildi

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 7'nci toplantısı için Erdoğan ve beraberindekileri Katar'a götüren uçak dün Türkiye saatiyle 16.30'da Katar'ın başkenti Doha
'ya indi. Başkan Erdoğan, Hamad Uluslararası Havaalanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Alkuvari
, MİT Başkanı Hakan Fidan
, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı Piyade Kurmay Albay Bilal Çokay
tarafından karşılandı. Erdoğan, İstanbul
'dan hareketi öncesi Katar ve diğer Körfez ülkeleriyle ilişkiler konusunda önemli mesajlar verdi:
KATAR'LA 69 BELGE İMZALADIK:
Türkiye ve Katar günden güne güçleniyor. Yüksek Stratejik Komite
mekanizması çerçevesinde Katar'la bugüne kadar siyasi, askeri, ekonomik, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. Yapılan anlaşmalar sayesinde işbirliğimizi daha da ileri noktalara taşıdık. Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması, yanlış anlamaların giderilmesi ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerimizi güçlendirmekten yanayız.
Türk işadamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımları altyapıda, üstyapıda çok çok yüksek rakamlarda. Şu an itibarıyla Türk işadamlarına verilen Katar'daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar dolar civarında.
EKONOMİDE VERDİĞİMİZ MÜCADELE 'DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN' İNANCIMIZIN BİR PARÇASIDIR
BAŞKAN Erdoğan, Cengiz Özgencil'in kurucusu olduğu Uluslararası İş Birliği Platformu tarafından İstanbul'da 'Daha İyi Bir Dünya İçin Çalışmak' temasıyla düzenlenen 12. Boğaziçi Zirvesi'ne mesaj gönderdi:
Koronavirüs küresel sistemdeki adaletsizlikleri bir kez daha gösterdi. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek küresel sistemdeki adalet ve reform talebine dikkat çekiyoruz. 'Daha adil bir dünya mümkün' inancıyla sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi de ortaya koyuyoruz. Son dönemde ekonomide verdiğimiz mücadeleyi de bunun tamamlayıcı bir parçası olarak görüyoruz. Faize dayalı anlayış yerine yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelli yeni bir ekonomi modeli hayata geçireceğimize inanıyoruz. Erdoğan, eylül ayında vefat eden eski Portekiz Cumhurbaşkanı ve BM Medeniyetler İttifakı'nın ilk Yüksek Temsilcisi Jorge Sampaio'yu anma törenine gönderidiği mesajda ise, "İslam düşmanlığının ve ırkçılığın, yükselişe geçtiği bu dönemde, Medeniyetler İttifakı'nın vizyonu ve savunduğu değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor" ifadelerini kullandı.