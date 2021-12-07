Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti

Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülleri
'nde Bilim Kültür alanında ödüle layık görülen ünlü felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Teoman Duralı
74 yaşında hayata gözlerini yumdu.
2000 yılında Çağdaş Küresel Medeniyet adlı çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülü'ne, 2017 yılında da Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülen 74 yaşındaki Prof. Dr. Teoman Duralı son olarak Fikriyat
dergisi için yazılar yazıyordu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımız büyük. Prof. Dr. Teoman Duralı'yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak" ifadelerini kullandı.
Huzeyfe ATICI
/ SABAH