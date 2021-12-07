Stokçulara verilen cezaları artıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Katar
'a hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı
'nda gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
STOKÇULUK EN ÇOK RAHATSIZ OLDUĞUM KONU:
En çok rahatsızlık duyduğum konu stokçuluk. Dinimizde de haramdır. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, her alanda. Son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir, yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki cezai müeyyide çok düşük. Ben Ticaret
Bakanımız Mehmet Bey
'e söyledim, 'Hazırlıklarınızı yapın, bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsınlar bakalım stokçuluğu' diye. Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Çünkü vatandaşımıza, hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz 'Buyur yoluna devam et' diyemeyiz. Ne gerekiyorsa, başta Ticaret Bakanlığımız
olmak üzere gerekli adımları atacağız, üzerine gideceğiz bu işin.
BÖLÜCÜLERLE İŞBİRLİĞİ YAPANLAR TÜRKİYE'NİN YATIRIM ÇEKMESİNDEN RAHATSIZ:
Doğu ve Güneydoğu
'nun üzerinden terörün karanlık gölgesi kalktıkça inşallah uluslararası yatırımlar katlanarak artacaktır. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla işbirliği yapanların Katar'a ve Katarlı kardeşlerimizin ülkemizdeki yatırımlarına yönelik hazımsızlıklarının sebebi de budur. Esasen bunların asıl rahatsızlığı Türkiye
'nin uluslararası doğrudan yatırım çekmesi, Türk ekonomisinin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme temelleri üzerinde yükselmesidir.
ŞUBAT'TA ABU DABİ ZİYARETİMİZ OLACAK:
Nasip olursa şubat ayında yine geniş, kapsamlı bir heyet ile Abu Dabi
'ye bir ziyaretimiz olacak. Şu anda ekonomik ilişkilerde atılan adımları, daha da etraflıca ele almak suretiyle gerek Türkiye'de yapılan yatırımlar gerekse BAE'de yapılan ve yapılacak birçok yatırımla perçinleyeceğiz.
LARNAKA'DAKİ CAMİ SALDIRISINA SERT TEPKİ:
CAMİLERİMİZİN GÜVENCESİ RUM YÖNETİMİDİR, SABOTAJA GİTMEYİN BEDELİNİ AĞIR ÖDERSİNİZ
(Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıya ilişkin soruya cevaben) Larnaka
'da, Güney
Kıbrıs'ta, maalesef camilerimize yönelik bir operasyon yapıldı.
Tabii bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili
parti sözcüsü arkadaşımız Ömer Bey'in net açıklamaları var.
Biz de gerek Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar
Bey'in yapmış olduğu açıklamayla birlikte aynı şekilde
Güney Kıbrıs'a şunu söylüyoruz: Mabetlerimizin
üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz. Bu tür sabotajlara
gitmenizin bedelini çok ağır olarak ödersiniz.
Bunun arkasında kimlerin olduğu noktasında
da her türlü arayışın içerisindeyiz. 6 tane bizim
Güney Kıbrıs'ta camimiz var. Bu camilerimizin
güvencesi Güney Kıbrıs'ın yönetimidir. Biz
nasıl ki bütün onların kutsallarına, kiliselerine
karşı bir güvenceysek, aynı şekilde aynı
güvenceyi de onların vermesinin gerektiğini
her zaman söylüyorum, yine bu
vesileyle söylemiş oluyorum.
ASGARİ ÜCRET EN İDEALİ OLACAK
ASGARI
ücret noktasında en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, işverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım. Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor.
EMİRİN BABASINDAN ERDOĞAN ÇİFTİ ONURUNA YEMEK
DOHA'DAKİ temaslarına başlayan Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani'nin babası Hamed bin Halife es-Sani tarafından onurlarına verilen akşam yemeğine katıldı. Erdoğan ile Katar Emiri Sani'nin başkanlıklarında bugün düzenlenecek Stratejik Komite Toplantısı'nda, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Konsey toplantısı kapsamında, ikili ilişkilere katkı sağlayacak çeşitli anlaşma ve mutabakat metinleri de imzalanacak. Erdem ANILAN /
DOHA