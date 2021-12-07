Stokçulara verilen cezaları artıracağız

Giriş Tarihi: 7.12.2021

BAŞKAN ERDOĞAN: Her alanda stokçuluk yapanlar var. Stokçular, bunun bedelini ağır ödeyecek. Hele hele gıdada vatandaşa zulüm yapanlara ‘Devam et’ diyemeyiz. Cezaları, rahatsız olacakları noktaya çıkaracağız