Stokçulara verilen cezaları artıracağız

LARNAKA'DAKİ CAMİ SALDIRISINA SERT TEPKİ:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar 'a hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı 'nda gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.En çok rahatsızlık duyduğum konu stokçuluk. Dinimizde de haramdır. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, her alanda. Son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir, yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki cezai müeyyide çok düşük. Ben Ticaret Bakanımız Mehmet Bey 'e söyledim, 'Hazırlıklarınızı yapın, bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsınlar bakalım stokçuluğu' diye. Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Çünkü vatandaşımıza, hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz 'Buyur yoluna devam et' diyemeyiz. Ne gerekiyorsa, başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere gerekli adımları atacağız, üzerine gideceğiz bu işin.Doğu ve Güneydoğu 'nun üzerinden terörün karanlık gölgesi kalktıkça inşallah uluslararası yatırımlar katlanarak artacaktır. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla işbirliği yapanların Katar'a ve Katarlı kardeşlerimizin ülkemizdeki yatırımlarına yönelik hazımsızlıklarının sebebi de budur. Esasen bunların asıl rahatsızlığı Türkiye 'nin uluslararası doğrudan yatırım çekmesi, Türk ekonomisinin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme temelleri üzerinde yükselmesidir.Nasip olursa şubat ayında yine geniş, kapsamlı bir heyet ile Abu Dabi 'ye bir ziyaretimiz olacak. Şu anda ekonomik ilişkilerde atılan adımları, daha da etraflıca ele almak suretiyle gerek Türkiye'de yapılan yatırımlar gerekse BAE'de yapılan ve yapılacak birçok yatırımla perçinleyeceğiz. Larnaka 'da, GüneyKıbrıs'ta, maalesef camilerimize yönelik bir operasyon yapıldı.Tabii bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgiliparti sözcüsü arkadaşımız Ömer Bey'in net açıklamaları var.Biz de gerek Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Ersin TatarBey'in yapmış olduğu açıklamayla birlikte aynı şekildeGüney Kıbrıs'a şunu söylüyoruz: Mabetlerimizinüzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz. Bu tür sabotajlaragitmenizin bedelini çok ağır olarak ödersiniz.Bunun arkasında kimlerin olduğu noktasındada her türlü arayışın içerisindeyiz. 6 tane bizimGüney Kıbrıs'ta camimiz var. Bu camilerimizingüvencesi Güney Kıbrıs'ın yönetimidir. Biznasıl ki bütün onların kutsallarına, kiliselerinekarşı bir güvenceysek, aynı şekilde aynıgüvenceyi de onların vermesinin gerektiğiniher zaman söylüyorum, yine buvesileyle söylemiş oluyorum.ücret noktasında en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, işverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım. Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor.DOHA'DAKİ temaslarına başlayan Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani'nin babası Hamed bin Halife es-Sani tarafından onurlarına verilen akşam yemeğine katıldı. Erdoğan ile Katar Emiri Sani'nin başkanlıklarında bugün düzenlenecek Stratejik Komite Toplantısı'nda, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Konsey toplantısı kapsamında, ikili ilişkilere katkı sağlayacak çeşitli anlaşma ve mutabakat metinleri de imzalanacak.DOHA