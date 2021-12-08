Bursa’da gaybubet evlerine şok operasyon: 7 firari FETÖ’cü gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında Bursa il merkezinde 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün firari elemanlarının kaldığı değerlendirilen 6 farklı adrese eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Aralarında FETÖ'nün sözde eyalet talebe sorumlusu, Orhangazi ilçe imam yardımcısı, bölge talebe sorumlusu, büyük bölge talebe sorumlusu ve örgüt yurt müdürünün bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.