Bursa’da gaybubet evlerine şok operasyon: 7 firari FETÖ’cü gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında Bursa il merkezinde 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün firari elemanlarının kaldığı değerlendirilen 6 farklı adrese eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Aralarında FETÖ'nün sözde eyalet talebe sorumlusu, Orhangazi ilçe imam yardımcısı, bölge talebe sorumlusu, büyük bölge talebe sorumlusu ve örgüt yurt müdürünün bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
SAHTE KİMLİK ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan operasyonlarda gaybubet evlerinden çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi. Operasyon sırasında şüphelilerden bazılarının cep telefonunu camdan attığı ve telefonlarını sıfırlamaya çalıştıkları belirlendi.
Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.