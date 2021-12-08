Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O canavar hakkında flaş gelişme!

Savcının mütalaasında, sanık Mert Pehlivan'ın olay günü akşam saatlerinde para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için Haiyun Chen'in evine gittiği, aralarında anlaşmazlık çıkınca boğazını kesip Chen'i öldürdüğü anlatıldı.

ÜZERİNE SIÇRAYAN KANDA DNA'SI ÇIKTI

Cinayetin ardından Pehlivan'ın Chen'e ait bilekliği alıp evi ateşe verdiği belirtildi. Pehlivan'ın Chen'in evine giriş ve çıkışının güvenlik kamera kayıtlarında da tespit edildiği, evindeki kıyafet ve eşyalarındaki kan lekelerinin de Chen'in DNA'sının çıktığı vurgulandı.

Sanık avukatı, savcının mütalaasına karşı son savunmalarını yapmak için mahkeme heyetinden süre istedi. Avukat, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini de talep etti. Mahkeme heyeti, tahliye talebini reddederek, duruşmayı iki hafta sonraya erteledi.