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Giriş Tarihi: 8.12.2021

İmranlı Belediyesi, CHP’den AK Parti’ye geçti

İmranlı Belediyesi, CHP’den AK Parti’ye geçti
SİVAS'IN İmranlı ilçesi Belediye Başkanı Murat Açıl'ın vefatının ardından belediye meclisi oy çoğunluğu ile Özkan Demir'i İmranlı Belediye Başkanı olarak seçti. Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2019 yılı Mahalli İdareler Seçiminde CHP'den aday olup seçilen Murat Açıl geçtiğimiz hafta İmranlı yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Açıl'ın vefatının ardından İmranlı Belediyesi Meclisi'nde dün yapılan toplantıda AK Partili Meclis Üyesi Özkan Demir, 9 üyeden 6'sının oyunu alarak başkanlık görevine seçildi.
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İmranlı Belediyesi, CHP’den AK Parti’ye geçti
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