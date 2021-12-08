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Giriş Tarihi: 8.12.2021 11:43

‘Kimse almadı, başkan kırmadı’

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
‘Kimse almadı, başkan kırmadı’

SABAH’ın “Milyonluk arsayı böyle iç ettiler” başlıklı haberi ülke gündemine bomba gibi düştü. Çeşitli sosyal medya platformlarında binlerce kişi, Yalova’daki şaibeli arsa devrine tepki gösterdi. Yalova Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Burçin Tangürek ise sessizliğini bozarak, kendisine bağış yapıldığını doğruladı ve ekledi: “Arsamı satılığa çıkartmıştım, kimse satın almayınca belediye başkan yardımcısına sattım.”

Yalova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Burçin Tangürek'in eşi Eylül Tangürek'e bir imar uygulaması karşılığında 908 m2 arsa bağışlandığı, hibenin ardından söz konusu arsanın, imardan sorumlu eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e devredildiği ortaya çıkmıştı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in meclise verdiği soru önergesi ile gözler önüne serilmişti.

DAHA FAZLA SESSİZ KALAMADI

SABAH ise "Milyonluk arsayı böyle iç ettiler" başlığıyla tüm yaşananları haberleştirdi. Çeşitli sosyal medya platformlarında binlerce kişi, Yalova'daki şaibeli arsa devrine tepki gösterdi. Sessizliğini bozmak zorunda kalan Yalova Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Burçin Tangürek kendisine bağış yapıldığını doğruladı.

'NAKİT PARA YERİNE ARSA ALDIM'

Tangürek, yaptığı açıklamada, "Arsayı kimse almayınca belediye başkan yardımcısına sattım." dedi. Burçin Tangürek, şunları söyledi: "Bir harita mühendisi olarak bir vatandaşın işini yapmışım, vatandaşın da talebi doğrultusunda bunun yerine nakit para değil de bir arsa almıştım."

O ALMADI, BU ALMADI, NE YAPAYIM?

Arsayı ihtiyaçtan dolayı satılığa çıkardığını ifade eden Tangürek, şöyle konuştu: "İhtiyaç hasıl olduğu için arsamı satılığa çıkartmışım. Ardından ona söyledik, buna söyledik, o almadı, bu almadı daha sonra Halit bey tamam dedi Burçin ben sana yardımcı olurum bu arsayı alırım, bende ona sattım."

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‘Kimse almadı, başkan kırmadı’
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