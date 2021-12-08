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Giriş Tarihi: 8.12.2021 22:39 Son Güncelleme: 8.12.2021 22:46

RTÜK 'Konuşanlar' adlı program için inceleme başlattı

RTÜK ’Konuşanlar’ adlı program için inceleme başlattı

Dijital platformda yayınlanan 'Konuşanlar' adlı programda 'Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçmesi gündeme gelmişti. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin programla ilgili inceleme başlatıldığını aktardı.

Dijital platform üzerinde yayınlanan 'Konuşanlar' adlı programda geçen diyaloglar birçok kişinin tepkisini çekerken, RTÜK konuyla ilgili olarak harekete geçti.

"DEFALARCA UYARMAMIZA RAĞMEN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği "Konuşanlar" isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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RTÜK 'Konuşanlar' adlı program için inceleme başlattı
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