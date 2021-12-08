RTÜK ’Konuşanlar’ adlı program için inceleme başlattı

"DEFALARCA UYARMAMIZA RAĞMEN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği "Konuşanlar" isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.