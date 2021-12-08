Sadık baba, şehit oğluna kavuştu

Kastamonu
'da, şehit oğlu yalnız kalmasın diye yıllardır köyde tek başına yaşayan Sadık Tokat
, 87 yaşında hayatını kaybetti. Tokat, eşi ve şehit oğlunun yanına defnedildi. Şehit Selahattin Tokat
, 1993'te Van
'da vatani görevini yaparken teröristler ile girdiği çatışmada şehit oldu. Baba Sadık Tokat, şehir merkezindeki şehitlik uzak olduğu için, oğlunu Araç
ilçesi Avlacık köyündeki evlerinin yanına defnettirdi. Zamanla ailenin ve köy halkının büyük kısmı şehre göç etti. Sadık Tokat ve eşi Huriye Tokat
ise şehit oğullarını yalnız bırakmamak için köyden ayrılmadı. Eşinin ardından Sadık Tokat da önceki gün tek başına sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Baba Tokat, vasiyeti doğrultusunda eşi ve oğlunun yanına defnedildi.