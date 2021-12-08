Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: AFAD Antalya'daki felaketin bilançosunu açıkladı
Giriş Tarihi: 8.12.2021 08:42

SON DAKİKA: AFAD Antalya'daki felaketin bilançosunu açıkladı

SON DAKİKA: AFAD Antalya’daki felaketin bilançosunu açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: AFAD, Antalya'da meydana gelen afet sonrası bilançoyu paylaştı. Yapılan açıklamada, "Son 24 saat içerisinde 71 su baskını, 29 ağaç devrilmesi, 28 yıldırım düşmesi sonucu yangın, 1 yüksek gerilim hat kopması, 1 elektrik direği devrilmesi ve 7 çatı uçması olayı medyana geldi, 6 araç mahsur kaldı ve 2 trafo ile 1 tekne zarar gördü" denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle, son 24 saatte 71 su baskını, 29 ağaç devrilmesi, 28 yıldırım düşmesi sonucu yangın, 1 yüksek gerilim hat kopması, 1 elektrik direği devrilmesi ve 7 çatı uçması olayının medyana geldiğini belirterek, 6 aracın mahsur kaldığını ve 2 trafo ile 1 teknenin de zarar gördüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden fırtına ve yağışın çeşitli olumsuzluklara neden olduğu belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar ve ihbarlara ilgili kurumların sevk edildiği ifade edilen açıklamada, müdahale çalışmalarına AFAD, 112, itfaiye, jandarma ve emniyet ekiplerinin katıldığı hatırlatıldı.

Son 24 saat içerisinde fırtınanın hızının saatte 130 kilometreyle en fazla Kemer ilçesinde, yağış miktarının ise metrekareye 182 kilogramla en fazla Döşemealtı ilçesinde ölçüldüğü bilgisi verilen açıklamada, şu ana kadar 71 su baskını, 29 ağaç devrilmesi, 28 yıldırım düşmesi sonucu yangın, 1 yüksek gerilim hat kopması, 1 elektrik direği devrilmesi, 7 çatı uçması olayının medyana geldiği bildirilen açıklamada, 6 aracın mahsur kaldığı, 2 trafo ve 1 teknenin de zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunuldu.

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SON DAKİKA: AFAD Antalya'daki felaketin bilançosunu açıkladı
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