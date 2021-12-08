SON DAKİKA: AFAD Antalya’daki felaketin bilançosunu açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden fırtına ve yağışın çeşitli olumsuzluklara neden olduğu belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar ve ihbarlara ilgili kurumların sevk edildiği ifade edilen açıklamada, müdahale çalışmalarına AFAD, 112, itfaiye, jandarma ve emniyet ekiplerinin katıldığı hatırlatıldı.