‘BM Koruma Gücü KKTC’den onay almalı’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı
işbirliğinde düzenlenen BM Barışı Koruma Bakanlar Toplantısı'na çevrim içi katıldı. Çavuşoğlu, "BM Barışı Korumu Gücü
'nün başarısı herkesin uzlaşmasını gerektiriyor. Bu durum Kıbrıs için de geçerlidir. Eski Genel Sekreter Sayın Ban Ki-Moon da yaptığı açıklamada Kıbrıs'tan bahsetti. BM'nin Ada'daki BM Barış Koruma Gücü'nün faaliyetleri için, Kıbrıslı Türk makamlarının onayını alması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ayrıca, Ada'daki tek işgalin 1963'te gerçekleştiğini ve aslında 1964'te BM Barış Gücü
'nün konuşlandırılmasına yol açtığını hatırlamam gerekir" ifadelerini kullandı.