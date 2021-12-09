İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Artık eski Türkiye yok

"SON 20 YILDA TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ, İTİBARLI BİR BÖLGESEL GÜÇ OLDU"

İnsanlığın pandemi dolayısıyla bir kriz sürecinde olduğunu kaydeden Altun, "Devletimiz güçlü bir sosyal devlet mantığıyla toplumun bütün kesimlerinin yanında olduğu gibi gençlerimizin de yanında. Bu platform bunun en somut, en net delilidir. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunun nasıl somut bir şekilde hayata geçtiğini tüm gençlerimiz görebilir. Burada devletimizin nasıl güçlü bir şekilde, belli bir plan dahilinde nasıl gençlerimize destek olabildiğini, olduğunu görmelerini talep ediyoruz. Bu fuar alanında üç sokağımız var. Devlet sokağında 40 kurumumuz, kurumlarımızın temsilcileri orada. Gençlerimize yüz yüze neler yaptıklarını, ne tür teşvikler verdiklerini, ne tür imkanlar sağlıklarını, burs ve eğitim gibi bunları anlatıyorlar. Birçok kurum milletimiz için, devletimiz için gurur kaynağı. Eğlence sokağımız var, orada kurumlarımızın simülasyon etkinlikleri var. Tecrübe sokağımız var. Orada da yine devlet teşviklerinden yararlanmış, devletin sunduğu imkanlardan faydalanarak başarılı işler ortaya koymuş, başarılı girişimlerde bulunmuş gençlerimiz, diğer genç arkadaşlarına nasıl bunları başardıklarını, nasıl kendilerinin de bunu başarabileceklerini doğrudan kendileri anlatıyorlar" dedi.