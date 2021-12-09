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Giriş Tarihi: 9.12.2021 15:32

Pençe Yıldırım Harekatı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı şehit oldu

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Pençe Yıldırım Harekatı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı şehit oldu

Denizli 11. Komando Tugayı’ndan Pençe Yıldırım Harekâtı 1. Komando Tabur Komutanlığı’na görevli olarak giden Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı (29) Nirva Seytu Üs bölgesine yapılan roket atarlı saldırı sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi Denizli’deki eşi ve Balıkesir’deki baba ocağına haber edildi.

Pençe Yıldırım Harekâtı Nirva Seytu Üs bölgesine hain terör örgütü tarafından roket atarlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda, Denizli İli 11. Komando Tugayı'nda asker olan 1. Komando Tabur Komutanlığı Nirva Seytu Üs bölgesine görevli olarak giden Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı bölgesine düzenlenen saldırıda şehit düştü.

Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın şehit olduğu haberi Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Yenişehir Mahallesi'nde oturan eşine ve Balıkesir Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki baba ocağına haber edildi. Denizli'de görevli olarak gittiği Nirva Seytu Üs bölgesinde yapılan roket atarlı saldırı sonucu şehit olan Ali Sarı'nın 3 ve 6 yaşlarında iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, düzenlenen hain saldırıda 2 askerin şehit olduğu 6 askerinde yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Pençe Yıldırım Harekatı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı şehit oldu
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