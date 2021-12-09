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Giriş Tarihi: 9.12.2021 13:02

PKK darbe almaya devam ediyor: 1 PKK’lı teslim oldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK darbe almaya devam ediyor: 1 PKK’lı teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken, terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2021 YILINDA 188 TERÖRİST TESLİM OLDU
Teslim olan örgüt mensubunun 1989 yılında örgüte katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 188'a yükseldi.

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PKK darbe almaya devam ediyor: 1 PKK’lı teslim oldu
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