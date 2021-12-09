Şehidin adını doğacak oğlu yaşatacak

Tunceli
'nin Ovacık
ilçesi kırsalında, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun babası Ali Mutlu, yaklaşık 3 ay sonra doğacak torununa babasının adının verileceğini söyledi. 3 Aralık'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu, Elazığ
'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi
'nde müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.
'HER ZAMAN BAŞIM DİK'
Şehidin babası Ali Mutlu, oğlunun 20 Aralık'ta Mersin
'e gelmeyi planladığını, hamile olan karısına sürpriz yapmayı istediğini belirterek, "Şehit oğlum, eşi 6 aylık hamile olduğu için memlekete gelecekti. Kısmet böyleymiş, kendi gelemedi misafirleri geldi. Çocuğum bayrağını oradan almış, gelmiş buraya dikmiş, dibine de yatmış. Alnının akıyla vatanı, bayrağı, toprağı için mücadele etmiş ve orada şehit olmuş. Her zaman alnım açık, başım dik ve gururluyum" diye konuştu. Şehidin, 3 ay sonra doğması beklenen oğlunu hiç göremeyeceğini anlatan Mutlu, "Celil, 20 Aralık'ta geleceği için annesi hep sürpriz yapacağını bekliyordu. Önceden de hep sürpriz ziyaretler yapardı. Vatanımız, bayrağımız sağ olsun. İnşallah 3 ay sonra yeni bir Celil geliyor. O da babası gibi yiğit olur" dedi.