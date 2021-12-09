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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Sen zaten kasetle geldin, yerini böyle mi koruyacaksın?

OKAN MÜDERRİSOĞLU OKAN MÜDERRİSOĞLU
ŞEBNEM BURSALI ŞEBNEM BURSALI
HİLAL KAPLAN HİLAL KAPLAN
Sen zaten kasetle geldin, yerini böyle mi koruyacaksın?

Başkan Erdoğan: Ana muhalefetin başı, Meclis kürsüsünden el kol hareketi yapıyor. Cumhuriyet tarihinde böyle bir olay yok. Bu millet ahlaksızlara, yolu ‘hadi yürü’ demez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temasları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP'YE GÖNÜL VEREN KARDEŞLERİM, BÖYLE BİR ADAMA NEREYE KADAR SABREDECEKSİNİZ? Ana muhalefetin başındaki adam Meclis kürsüsünden edepsiz el kol hareketi yapıyor. Cumhuriyet tarihinde böyle bir olay görülmedi. Bu, tam bir ibret vesikası. Bir taraftan "helalleşmek" diyeceksin, öbür taraftan milletin meclisinde bu cüreti göstereceksin. Kim öğrettiyse buna bunları. Sen zaten kasetle geldin. Kasetle gelen bir adam olarak şimdi yerini bu şekilde mi koruyacaksın? Bu millet ahlaksızlara, yolu "hadi yürü" demez. Ona başka türlü "yürü" der. O ne yaparsa yapsın, biz aynı dille cevap vermeyiz. Çünkü biz onun gibi edepsiz, ahlaksız bir karaktere sahip değiliz. CHP'ye gönül veren kardeşlerim, böyle bir adama nereye kadar sabredeceksiniz? Herhalde 2023'e kadar.
MEYDANLAR, 'AK GÜNLERE YÜRÜYÜŞ DEVAM ETSİN' DİYOR: Meydanların dili bana "AK iktidar, ak günlere yürüyüşünü aynen devam ettirsin" diyor. Geçen gün çok rahatsız olmuş Bay Kemal. Siirt'te meydan neredeyse iki katı dolu. Aynı anda bu beyefendi de Mersin'deydi. Ama tabii Siirt, Mersin'den daha kalabalıktı. Bize laf attı; "Herhalde rakamı TÜİK'ten aldı" dedi. Çok zavallı bu adam. Emniyet'ten aldığımız rakamlar bunlar. Kıskanma, çalış senin de olur.




REZERVLERDE SON RAKAM 124 MİLYAR DOLAR

(Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 'Kurda manipülasyon girişimleri var' sözlerine dair) Kur operasyonu çekenler için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdik, araştırıyorlar. Arkasından kimler çıkacak, göreceğiz. Kur ataklarını da tersine çevireceğiz. Herkes bilsin ki bu bizi teğet geçecek. Rezerv sıkıntımız yok. Rezervlerde son rakam 124 milyar dolar. Bu korkuya yer olmadığının alameti. Bu rezerv, daha da artacak inşallah. Yeter ki yatırımcı bulalım.

STOKÇULUĞA YASAL DÜZENLEME

HEM YÜKSEK CEZA VERİLECEK HEM MALINA EL KONULACAK

Kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebi küresel emtia fiyatlarının yükselişiyken, bir sebebi de açgözlü fırsatçılar. Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız. Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Hem ellerindeki mala el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Fakir fukaranın hakkını gasp ediyorlar. Buna fırsat vermeyeceğiz. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz.

KABİL HAVALİMANI'NI İŞLETMEK İÇİN KATAR VE TÜRKİYE'DEN İKİ FİRMA BELİRLENDİ

Türkiye ve Katar arasında Kabil Havalimanı'nın işletilmesi görüşmesi gerçekleşti. Katar tarafı özel sektörden bir isim belirledi. Aynı şekilde Türkiye tarafı bir isim belirledi. Bu firmalar birbirleriyle görüşecek. Taliban'la uygun şartlar sağlanırsa havalimanının işletilmesi süreci ele alınacak.




DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASIYLA ENFLASYONU DA KURU DA AŞAĞI ÇEKECEĞİZ

(Yeni ekonomi politikasına dair) Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz. Yüksek faizin, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmasına asla müsaade edemeyiz. Derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek suretiyle istihdamı, üretimi ve ihracatı artırmak. Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmini için 'yüzde 10' deniliyor. Bunun fazlası olacak, azı olmayacak.

FİLİSTİN'DE HASSAS OLUNURSA İSRAİL'LE DE YENİ SÜREÇ BAŞLATILABİLİR

(BAE ile yeni döneme dair) Abu Dabi yönetimiyle, böyle bir talep, teklif geldiği için tabii ki biz de bu işi memnuniyetle kabullendik ve görüşmeleri istihbaratımızı, bakanımızı göndererek kademe kademe yürüttük. Böyle bir süreç Filistin ve Kudüs üzerinde hassas davranırlarsa İsrail'le ilgili de niye olmasın. Bölge barışı için bunu isabetli buluruz.

KATAR'A, RUM KESİMİNİN İZNİYLE PETROL ARAMAYA DAİR ÜZÜNTÜMÜZÜ BELİRTTİK

(Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye kıta sahanlığını da kapsayacak alanda ABD ve Katar ortaklığına petrol arama izni vermesine dair soruya) Bu konuyla ilgili tabii hatırlatma yaptık. Üzüntümüzü de belirttik. Temenni ederim ki bunu aşarlar. Dışişleri Bakanlığımız takipçisi olacaktır.

AB'NİN KARARLARI BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE

(AB'nin Kavala davasıyla ilgili Türkiye'ye ceza kararına dair) Biz, Avrupa Birliği'nin Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. İndimizde bunlar yok, ister anlasınlar ister anlamasınlar. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar.

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