Sen zaten kasetle geldin, yerini böyle mi koruyacaksın?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Katar
'daki temasları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP'YE GÖNÜL VEREN KARDEŞLERİM, BÖYLE BİR ADAMA NEREYE KADAR SABREDECEKSİNİZ?
Ana muhalefetin başındaki adam Meclis
kürsüsünden edepsiz el kol hareketi yapıyor. Cumhuriyet
tarihinde böyle bir olay görülmedi. Bu, tam bir ibret vesikası. Bir taraftan "helalleşmek" diyeceksin, öbür taraftan milletin meclisinde bu cüreti göstereceksin. Kim öğrettiyse buna bunları. Sen zaten kasetle geldin. Kasetle gelen bir adam olarak şimdi yerini bu şekilde mi koruyacaksın? Bu millet ahlaksızlara, yolu "hadi yürü" demez. Ona başka türlü "yürü" der. O ne yaparsa yapsın, biz aynı dille cevap vermeyiz. Çünkü biz onun gibi edepsiz, ahlaksız bir karaktere sahip değiliz. CHP
'ye gönül veren kardeşlerim, böyle bir adama nereye kadar sabredeceksiniz? Herhalde 2023'e kadar.
MEYDANLAR, 'AK GÜNLERE YÜRÜYÜŞ DEVAM ETSİN' DİYOR:
Meydanların dili bana "AK iktidar, ak günlere yürüyüşünü aynen devam ettirsin" diyor. Geçen gün çok rahatsız olmuş Bay Kemal
. Siirt
'te meydan neredeyse iki katı dolu. Aynı anda bu beyefendi de Mersin
'deydi. Ama tabii Siirt, Mersin'den daha kalabalıktı. Bize laf attı; "Herhalde rakamı TÜİK
'ten aldı" dedi. Çok zavallı bu adam. Emniyet
'ten aldığımız rakamlar bunlar. Kıskanma, çalış senin de olur.
REZERVLERDE SON RAKAM 124 MİLYAR DOLAR
(Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 'Kurda manipülasyon girişimleri var' sözlerine dair)
Kur operasyonu çekenler
için Devlet
Denetleme
Kurulu'na
talimat
verdik,
araştırıyorlar.
Arkasından kimler çıkacak,
göreceğiz. Kur ataklarını da
tersine çevireceğiz. Herkes bilsin ki
bu bizi teğet geçecek. Rezerv sıkıntımız
yok. Rezervlerde son rakam
124 milyar dolar. Bu korkuya yer
olmadığının alameti. Bu rezerv,
daha da artacak inşallah.
Yeter ki yatırımcı bulalım.
STOKÇULUĞA YASAL DÜZENLEME
HEM YÜKSEK CEZA VERİLECEK HEM MALINA EL KONULACAK
Kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebi küresel emtia fiyatlarının yükselişiyken, bir sebebi de açgözlü fırsatçılar. Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız. Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Hem ellerindeki mala el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Fakir fukaranın hakkını gasp ediyorlar. Buna fırsat vermeyeceğiz. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz.
KABİL HAVALİMANI'NI İŞLETMEK İÇİN KATAR VE TÜRKİYE'DEN İKİ FİRMA BELİRLENDİ
Türkiye ve Katar arasında Kabil Havalimanı'nın işletilmesi görüşmesi gerçekleşti. Katar tarafı özel sektörden bir isim belirledi. Aynı şekilde Türkiye tarafı bir isim belirledi. Bu firmalar birbirleriyle görüşecek. Taliban'la uygun şartlar sağlanırsa havalimanının işletilmesi süreci ele alınacak.
DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASIYLA ENFLASYONU DA KURU DA AŞAĞI ÇEKECEĞİZ
(Yeni ekonomi politikasına dair)
Düşük faiz politikasıyla kuru
da enflasyonu da aşağı çekeceğiz.
Yüksek faizin, zengini daha zengin,
fakiri daha fakir yapmasına asla
müsaade
edemeyiz. Derdimiz düşük
faizle yatırımı teşvik etmek suretiyle
istihdamı, üretimi ve ihracatı
artırmak. Türkiye'nin 2021 yılı
büyüme tahmini için 'yüzde 10'
deniliyor. Bunun fazlası olacak,
azı olmayacak.
FİLİSTİN'DE HASSAS OLUNURSA İSRAİL'LE DE YENİ SÜREÇ BAŞLATILABİLİR
(BAE ile yeni döneme dair)
Abu Dabi yönetimiyle,
böyle bir talep, teklif geldiği için
tabii ki biz de bu işi memnuniyetle
kabullendik ve görüşmeleri
istihbaratımızı,
bakanımızı
göndererek kademe kademe
yürüttük. Böyle bir süreç
Filistin ve Kudüs üzerinde hassas
davranırlarsa İsrail'le ilgili
de niye olmasın. Bölge
barışı için bunu isabetli
buluruz.
KATAR'A, RUM KESİMİNİN İZNİYLE PETROL ARAMAYA DAİR ÜZÜNTÜMÜZÜ BELİRTTİK
(Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye kıta sahanlığını da kapsayacak alanda ABD ve Katar ortaklığına petrol arama izni vermesine dair soruya)
Bu
konuyla ilgili tabii hatırlatma
yaptık. Üzüntümüzü de belirttik.
Temenni ederim ki bunu aşarlar.
Dışişleri Bakanlığımız takipçisi
olacaktır.
AB'NİN KARARLARI BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE
(AB'nin Kavala davasıyla ilgili Türkiye'ye ceza kararına dair)
Biz, Avrupa Birliği'nin Kavala'yla,
Demirtaş'la, şununla, bununla
ilgili aldığı kararları tanımıyoruz.
İndimizde bunlar yok, ister anlasınlar
ister anlamasınlar. Ne biliyorlarsa
onu yapsınlar.