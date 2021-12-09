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Giriş Tarihi: 9.12.2021 13:58

Son dakika: Antalya'da gözaltına alınmıştı... Adliyeye sevk edildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: Antalya’da gözaltına alınmıştı... Adliyeye sevk edildi

Merkezi Kayseri'de olan Kripto Para Borsası Bitrota'nın sahiplerinden olan ve Antalya'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen K.A. adliyeye sevk edildi.

Üç yıl önce Kayseri'de bir şirket kuran K.A. ve H.Ö.'nün geçtiğimiz yıl "Bitrota" isimli Kripto Para Borsası'nı devreye soktukları ve yatırım yapanlara yüksek kazanç vaadinde bulundukları iddia edilmişti. Kripto Para Borsası'nın kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan çok sayıda vatandaş suç duyurusunda bulununca Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Şirketin yöneticilerinden K.A., Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli K.A., yasal işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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Son dakika: Antalya'da gözaltına alınmıştı... Adliyeye sevk edildi
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