Son dakika: Antalya’da gözaltına alınmıştı... Adliyeye sevk edildi

Üç yıl önce Kayseri'de bir şirket kuran K.A. ve H.Ö.'nün geçtiğimiz yıl "Bitrota" isimli Kripto Para Borsası'nı devreye soktukları ve yatırım yapanlara yüksek kazanç vaadinde bulundukları iddia edilmişti. Kripto Para Borsası'nın kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan çok sayıda vatandaş suç duyurusunda bulununca Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.



Şirketin yöneticilerinden K.A., Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli K.A., yasal işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.