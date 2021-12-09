Son dakika: Milyonluk ’Bitrota’ kripto vurgununda flaş gelişme! Adliyeye sevk edildi

Üç yıl önce Kayseri'de bir şirket kuran K.A. ve H.Ö.'nün geçtiğimiz yıl "Bitrota" isimli Kripto Para Borsası'nı devreye soktukları ve yatırım yapanlara yüksek kazanç vaadinde bulundukları iddia edilmişti. Kripto Para Borsası'nın kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan çok sayıda vatandaş suç duyurusunda bulununca Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.
Şirketin yöneticilerinden K.A., Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli K.A., yasal işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Kayseri'de yaşayan Kenan Altun ve Avusturya vatandaşı Hasan Özkan, 3 yıl önce Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. adında şirket kurdu. Şirket geçen yıl aralık ayında 'Bitrota' adındaki kripto para borsasını devreye soktu. Çok sayıda vatandaş, kripto para borsasına yatırım yaptı. Yatırım yapan kişilere aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi.
Nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandıranlara da yüzde 25 gelir garantisi verildi. Kısa sürede yatırımcısı çoğalan sisteme binlerce kişi para yatırdı. Yatırım sonrası işlerini büyüten şirket, genel merkezini geçen ocak ayında Kayseri'den İstanbul'a taşıdı. Yeni gelenlerin parası ile ilk girenlerin parasının ödenmesine dayalı çalıştığı anlaşılan sistem birkaç ay içinde çöktü.
Bunun üzerine paralarını alamayan yatırımcılar Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları ile Mücadele Bürosu Savcısı Yüksel Ertürk Bezgin tarafından Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında soruşturma başlatıldı. Hatay ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca koordineli yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilen evlerinde arama yapıldı. Evde bazı materyallere el konuldu.
MAGDUR AVUKATI ŞEMA ÇİZİP ANLATMIŞTI
Bursa'da 'Bitrota' isimli kripto para borsasında dolandırıldığını iddia eden 15 kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurların avukatı Arife Tuğba Çetinkaya, son dönemlerde yatırımcıları mağdur eden kripto para borsalarının birbiri ile bağlantılı olduğunu belirterek, vurgunu yapanların ilişkilerini çizdiği şema ile anlattı. Çetinkaya, 'Bitrota' kurucusu Kenan A. ile Hasan Ö.'nün piyasayı 13 milyon dolar dolandırdığını ifade ederek, "Daha önce Mpax kurucusu ile ilgili de suç duyurusunda bulunmuştuk.
Yaptığımız araştırmalarda aynı isimlerin piyasaya sürekli farklı isimlerde kripto para sürdüklerini gördük. İnsanların güvenmedikleri borsalara para yatırmamalarını istiyoruz" dedi. Bursa'da, 'Bitrota' isimli kripto para borsasında yüzlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Kenan A. ve Hasan Ö.'nün, kendilerini dolandırdığını iddia eden 15 kişi suç duyurusunda bulundu. Şüphelilerin avukatı Arife Tuğba Çetinkaya, yaşadıkları hukuki süreci ve şüphelilerin uyguladıkları yöntemleri anlattı.
Daha önce 'Mpax' isimli bir kripto para ile 13 milyonluk vurgun yapan Erkan A.'nın da aynı borsada yer aldığına dikkat çeken Çetinkaya, şüphelilerin sürekli farklı isimlerle kripto para çıkardıklarına değindi. Çetinkaya, kripto para vurgunu yapanların sosyal medya hesaplarından lüks hayatlarını paylaştıklarını ve müvekkillerinin bu durum karşısında üzüldüklerini kaydetti.