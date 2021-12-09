Son dakika: Milyonluk ’Bitrota’ kripto vurgununda flaş gelişme! Adliyeye sevk edildi





MAGDUR AVUKATI ŞEMA ÇİZİP ANLATMIŞTI



Bursa'da 'Bitrota' isimli kripto para borsasında dolandırıldığını iddia eden 15 kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdurların avukatı Arife Tuğba Çetinkaya, son dönemlerde yatırımcıları mağdur eden kripto para borsalarının birbiri ile bağlantılı olduğunu belirterek, vurgunu yapanların ilişkilerini çizdiği şema ile anlattı. Çetinkaya, 'Bitrota' kurucusu Kenan A. ile Hasan Ö.'nün piyasayı 13 milyon dolar dolandırdığını ifade ederek, "Daha önce Mpax kurucusu ile ilgili de suç duyurusunda bulunmuştuk.