Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Ankara-Kayseri demiryolunda kesintisiz elektrikli hat bütünlüğü sağlandı

Nenek-Şefaatli Arası Hat Kesimi ile Tüpraş İltisak Hattı Elektrifikasyon Hattının İşletmeye açılışı konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; "Demiryollarında başlattığımız reform süreci, güçlü ve büyük Türkiye'nin en önemli hamlesidir. 'Demiryolu Reformu'muzun katkılarıyla, raylı sistemlerimizin gelişimine hız katacak milli projelerimizle çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; planladığımız ve hayata geçirdiğimiz tüm projeler, gençlerimiz için yeni iş imkanları, bölge ve ülkemiz için yeni aş fırsatları sağlıyor" dedi.
EL DEĞMEYEN DEMİR YOLLARININ TAMAMINI 19 YILDA YENİLEDİK
2003 yılına dek el değmeyen demiryollarının tamamını 19 yılda yenilediklerini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Milletimizin yarım asırlık hayali, yüksek hızlı tren hatlarını bir bir inşa ettik, yenilerini de planlıyoruz. 2003 sonrasında başlattığımız demiryolu seferberliği ile bin 213 kilometresi Yüksek Hızlı Tren olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometrelik yeni hat yaptık. Bugün 12 bin 803 kilometrelik demiryolu ağında işletmecilik yapıyoruz. 50 yıldır el değmeyen demiryollarının tamamını elden geçirdik ve yeniledik. Demiryolunda verimliliği ve güvenliği artırmak üzere sinyalli hatlarımızı yüzde 172; elektrikli hatlarımızı ise yüzde 180 artırdık. Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan YHT işletmeciliği ile tanıştırdık. 2009 yılında hizmete başlayan Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattının sonrasında Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hatları takip etti. YHT ulaşımını '4 destinasyonda 13 il' ile ülke nüfusunun yüzde 44'üne ulaştırdık. Bugüne kadar yaklaşık 69 milyon yolcu YHT ile seyahat etti."
YAKLAŞIK 4 BİN KİLOMETRELİK İLK HATTA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Hızlı tren çalışmalarını burada bırakmadıklarını kaydeden Karaismailoğlu, yurdun dört yanında çok önemli güzergahlarda yaklaşık 4 bin kilometrelik ilk hatta çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu hatlardan, Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladıklarını aktaran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Balışeyh-Yerköy-Sivas kesiminde yükleme testlerine başladık. Ankara - Balışeyh arasında çalışmalarımız devam ediyor. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demiryolu seyahat süresi, 12 saatten 2 saate düşecek. Ayrıca Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'mızla 1,5 milyon Kayserili vatandaşımızı da hızlı tren hattına dahil ediyoruz. Yük ve yolcu taşımacılığının yapılacağı 200 km/saat hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattının planlamasını tamamladık" diye konuştu.
DEMİRYOLU YATIRIM PAYINI 2023 YILINDA YÜZDE 63'E ÇIKARACAĞIZ
Yolcu ve yük taşımacılığıyla birlikte gerçekleştirilen hızlı tren projelerinin yanı sıra konvansiyonel hatlarda da iyileştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, demiryollarının yolcu ve yük taşıma kapasitesini artırdıklarını belirtti. Ulaştırma ve Lojistik Master Planı'nda da belirtildiği gibi yük taşımacılığında demiryolu payını kısa vadede yüzde 10'a çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Karaismailoğlu, "Lojistik çalışmalarımız kapsamında, demiryollarımızı, limanlar ve havalimanlarına bağlıyoruz. Yatırımlarımızdaki demiryolu payını, yüzde 48'e yükselttik. 2023 yılında da yüzde 63'e çıkaracağız. Demiryollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hükümetlerimiz döneminde ulaştırma ve haberleşme yatırımları için harcadığımız 1 trilyon 136 milyar 635 milyon liranın 222 milyar lirası demiryollarına harcadık" diye konuştu.
TCDD HATLARININ YÜZDE 45'İ ELEKTRİKLİ HALE GETİRİLDİ
"Ülkemiz için ne yaparsak yapalım, milletimiz için daha yaşanabilir daha yeşil, karbon nötr bir Türkiye bırakmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, bu bilinçle bakanlık olarak hem demiryollarından elde edilen faydayı artırdıklarını hem de emisyon salınımını düşürecek çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Toplam hat uzunluğu 12 bin 803 kilometre olan tüm TCDD hatlarının 5 bin 753 kilometresi yani, yüzde 45'i elektrikli hale getirildi. Yapımı ve projelendirme çalışmaları devam eden konvansiyonel hatlardaki elektrifikasyon projelerinin tamamlanmasıyla birlikte, 2023 yılı sonuna kadar TCDD bünyesindeki mevcut konvansiyonel hatların yüzde 50'sinin elektrikli hale getireceğiz. Fosil yakıtlardan uzaklaşırken elektrik tüketiminin ağırlık kazanması, elektriğin kaynağı için de bizleri yenilenebilir kaynaklara yöneltti. Nihai hedefimiz, TCDD'yi, çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi haline dönüştürmek" diye konuştu.
HAYALİMİZ; YURDUN DÖRT BİR YANINI KESİNTİSİZ BİR DEMİRYOLU HATTIYLA ÖRMEK
Türkiye'nin lojistik süper güç iddiasını desteklemek için demiryollarını yeni yatırımlarla geliştirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, yeni hedeflerle sürdürülebilir bir gelişim alanı oluşturduklarına vurgu yaptı. Bu çalışmalarla her türlü lojistik ihtiyaçların hızlı, sürdürülebilir, çevreci, düşük maliyetli gerçekleştirebilme iddiasında olduklarının altını çizen Karaismailoğlu, şunları dedi:
"İltisak hatlarımız ve lojistik merkezlerimiz ile limanlarımız için sadece doğu-batı değil, kuzey güney yönlü olarak da plan ve yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. 38 OSB, özel sanayi bölgesi, liman ve serbest bölge ve 34 üretim tesisini birbirine bağlayan 294 kilometre uzunluğundaki iltisak hattını tamamlayacağız. Lojistikte Demiryolunun payını yüzde 45'e çıkaracağız. Hayalimiz; yurdun dört bir yanını kesintisiz bir demiryolu hattıyla örmektir."
TRENLERİN BOĞAZKÖPRÜ ÜÇGENİ ÜZERİNDEN GÜNEYE ULAŞMASI SAĞLANACAK
Bu projenin, 231 kilometre ve tek hat üzerine olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Ankara-Kayseri arasındaki 352 kilometrelik kesintisiz elektrikli konvansiyonel hat bütünlüğünü tesis etmiş oluyoruz. Böylece, batı yönünden gelen trenlerin Boğazköprü üçgeni üzerinden güneye ulaşması sağlanacak. Bugün kabulü yapılan elektrikli hattımızla birlikte toplam elektrikli hat uzunluğumuz 5 bin 931 kilometreye ulaştı. Ayrıca yapımı devam eden toplam 847 kilometrelik hat kesimlerimizi de etaplar halinde halkımızın hizmetine sunacağız. Ankara-Kayseri güzergahında elektrikli tren işletmeciliği ile bu iki şehir arasındaki lokomotif çekerimizi bin 700 tondan, bin 800 tona çıkaracağız. Bir yılda akaryakıttan 95 milyon lira, emisyondan da 11 milyon lira tasarruf sağlıyoruz. Bunun yanında, 35 bin ton karbon salınımını önleyeceğiz."