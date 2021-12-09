Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Ankara-Kayseri demiryolunda kesintisiz elektrikli hat bütünlüğü sağlandı

TCDD HATLARININ YÜZDE 45'İ ELEKTRİKLİ HALE GETİRİLDİ

"Ülkemiz için ne yaparsak yapalım, milletimiz için daha yaşanabilir daha yeşil, karbon nötr bir Türkiye bırakmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, bu bilinçle bakanlık olarak hem demiryollarından elde edilen faydayı artırdıklarını hem de emisyon salınımını düşürecek çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Toplam hat uzunluğu 12 bin 803 kilometre olan tüm TCDD hatlarının 5 bin 753 kilometresi yani, yüzde 45'i elektrikli hale getirildi. Yapımı ve projelendirme çalışmaları devam eden konvansiyonel hatlardaki elektrifikasyon projelerinin tamamlanmasıyla birlikte, 2023 yılı sonuna kadar TCDD bünyesindeki mevcut konvansiyonel hatların yüzde 50'sinin elektrikli hale getireceğiz. Fosil yakıtlardan uzaklaşırken elektrik tüketiminin ağırlık kazanması, elektriğin kaynağı için de bizleri yenilenebilir kaynaklara yöneltti. Nihai hedefimiz, TCDD'yi, çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi haline dönüştürmek" diye konuştu.

HAYALİMİZ; YURDUN DÖRT BİR YANINI KESİNTİSİZ BİR DEMİRYOLU HATTIYLA ÖRMEK

Türkiye'nin lojistik süper güç iddiasını desteklemek için demiryollarını yeni yatırımlarla geliştirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, yeni hedeflerle sürdürülebilir bir gelişim alanı oluşturduklarına vurgu yaptı. Bu çalışmalarla her türlü lojistik ihtiyaçların hızlı, sürdürülebilir, çevreci, düşük maliyetli gerçekleştirebilme iddiasında olduklarının altını çizen Karaismailoğlu, şunları dedi:

"İltisak hatlarımız ve lojistik merkezlerimiz ile limanlarımız için sadece doğu-batı değil, kuzey güney yönlü olarak da plan ve yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. 38 OSB, özel sanayi bölgesi, liman ve serbest bölge ve 34 üretim tesisini birbirine bağlayan 294 kilometre uzunluğundaki iltisak hattını tamamlayacağız. Lojistikte Demiryolunun payını yüzde 45'e çıkaracağız. Hayalimiz; yurdun dört bir yanını kesintisiz bir demiryolu hattıyla örmektir."

TRENLERİN BOĞAZKÖPRÜ ÜÇGENİ ÜZERİNDEN GÜNEYE ULAŞMASI SAĞLANACAK

Bu projenin, 231 kilometre ve tek hat üzerine olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Ankara-Kayseri arasındaki 352 kilometrelik kesintisiz elektrikli konvansiyonel hat bütünlüğünü tesis etmiş oluyoruz. Böylece, batı yönünden gelen trenlerin Boğazköprü üçgeni üzerinden güneye ulaşması sağlanacak. Bugün kabulü yapılan elektrikli hattımızla birlikte toplam elektrikli hat uzunluğumuz 5 bin 931 kilometreye ulaştı. Ayrıca yapımı devam eden toplam 847 kilometrelik hat kesimlerimizi de etaplar halinde halkımızın hizmetine sunacağız. Ankara-Kayseri güzergahında elektrikli tren işletmeciliği ile bu iki şehir arasındaki lokomotif çekerimizi bin 700 tondan, bin 800 tona çıkaracağız. Bir yılda akaryakıttan 95 milyon lira, emisyondan da 11 milyon lira tasarruf sağlıyoruz. Bunun yanında, 35 bin ton karbon salınımını önleyeceğiz."