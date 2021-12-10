3 asker şehit düştü 3 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri
'nce (TSK) Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinden acı haber geldi.
Hakkâri'nin Çukurca
ilçesi karşısında yer alan Zap bölgesinde, dün sabaha karşı havanın sisli olmasını da fırsat bilen bir grup PKK'lı, Dağbaşı üs bölgesine saldırı başlattı. Anında karşılık veren güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. İlk ateş sırasında piyade uzman çavuşlar Ali Sarı
, İdris Aksöz
(23) ve Doğanay Çelik (23) şehit oldu. Hain saldırıda 3 askerin yaralandığı öğrenildi.
Saldırının ardından bölgede yerleri tespit edilen teröristlere yönelik hava destekli operasyonlar başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Şehitlerin cenazeleri düzenlenen ilk törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Ali Sarı'nın cenazesi Balıkesir
'e, İdris Aksöz'ün cenazesi İstanbul
'a, Doğanay Çelik'in cenazesi ise Yozgat'a gönderildi.
"ANNE BİZE DUA OKU"
Şehit Ali Sarı'nın Rus asıllı eşi Anna Sarı acı haberi Balıkesir'de aldı. Şehidin Adel (3) ve Aksel (6) isimli çocukları bulunuyordu. Anne Nihal Sarı, sosyal medyadan oğluna her gün bir fotoğraf gönderdiğini, önceki akşam da yine saat 19.30'da bir tane gönderdiğini, Sarı'nın da saat 19.35'te bunu gördüğünü belirterek, "Ondan sonra ne zaman gitti. Gittiği zaman bize haber veriyordu oğlum. Dua istiyordu bizden. Hep 'Anne bana oku' diyordu. Kendisi gitmese, arkadaşları bile gitse, 'Dua oku bize' diyordu" dedi.
Şehit İdris Aksöz'ün 2 ay önce nişanlandığı, kısa süre içerisinde evleneceği öğrenildi. Şehidin cenazesi bugün Nevşehir'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Şehit Doğanay Çelik'in anne ve babasının küçük yaştayken ayrıldığı, annesiyle dedesi ve anneannesinin evinde büyüdüğü, bir yıl önce uzman çavuş olduğu öğrenildi. Evlilik hazırlıkları yapan Çelik, bugün Hacıosmanlı Köyü'ne defnedilecek.
5 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU
Bu arada İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütüne 1992 ve 2014 arasında katılan örgüt mensuplarının Suriye ile Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan PKK'lı sayısının 193'e yükseldiği kaydedildi.