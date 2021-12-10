Dünyada bir ilk oldu! Silahlı drone başarılı atışlarıyla göz dolduruyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK ile ASİSGUARD iş birliğiyle geliştirilen ve ismi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilen Eren, 3 bin metre uçuş menziliyle belirli mesafelerden lazer ile arazideki patlayıcı unsurları etkisiz hale getirebiliyor.

Testleri ve geliştirme çalışmaları süren, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından envantere alınması planlanan lazer silahlı dron "Eren", 500, 300 ve 100 metre testleri başarılı atışlarıyla geçti.