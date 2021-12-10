HDP’li vekilin evinde yakalanan katil zanlısı sorgulanıyor

Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşiretinin lideri Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 1'i kadın, 3 şüphelinin sorgusu sürüyor. Meman aşireti lideri Tahir Güven, aracıyla seyir halindeyken 4 Aralık akşamı Cizre'nin Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, önceki gece Cizre kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, HDP Gençlik Meclisi
üyeleri Mehmet Miraç Dinç
ve Abdullah Kaçmaz
ile Sümeyye Gök
gözaltına alındı. Dinç'in Cizre'de birçok yasa dışı olayın örgütleyicisi şüphesiyle polisin takibinde olduğu öğrenildi. Dinç'in yakalandığı evin ise HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz
'ın anne, babası ve kardeşlerinin oturduğu bina olduğu öğrenildi. Kaçmaz'ın Cizre'ye geldiğinde Dinç'in yakalandığı evde kaldığı belirlendi. Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu
, Şırnak Cizre'de eski AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili TBMM
'de, "Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun" açıklamasını yapmıştı.