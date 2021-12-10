İslam ülkeleri Başkan Erdoğan’ın mesajına kilitlendi: Filistin, Afganistan, göç...

BAŞKAN ERDOĞAN AÇILIŞ OTURUMUNA KATILACAK

Konferansa üçüncü kez ve 6 yıl aradan sonra ev sahipliği yapmaktan, dönem başkanlığını devralmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Şentop, Burkina Faso'yu yürüttüğü başarılı dönem başkanlığından dolayı tebrik etti.