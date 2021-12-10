Kılıçdaroğlu’nun gafına fındığın diyarı Ordu’dan olay gönderme: Peki bundan fındığın haberi var mı?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Şanlıurfa'daydı. Kılıçddaroğlu burada Şanlıurfa'nın tarım üretimine ilişkin bazı rakamlar paylaştı, "Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir." dedi. Şanlıurfa fındık üretiminde ilk 25 il arasında bile yer almıyordu. Bunun üzerine sosyal medyada binlerce esprili paylaşım yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Kılıçdaroğlu'na yaptığı gönderme de gecenin akılda kalan paylaşımları arasına girdi.

Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da fındık gafı gündem oldu | Video

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'FINDIK' GAFI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın en çok fındık üretimi yapan iller arasında yer aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir." dedi.