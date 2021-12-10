Kısırdöngü

Kovid-19'un mevsimsel gribe dönüşebileceğine işaret olarak gösterilen Omicron varyantı ölümle sonuçlanan vaka olmasa da yüksek yayılım hızıyla dünyayı korkutuyor. Omicron, Türkiye
'de henüz görülmedi. Ancak diğer Kovid mutasyonları salgının ülkemizdeki dalgalı seyrini hız kesmeden devam ettiriyor. Geçen hafta vaka artışı en çok olan illerden Adana
'da yoğun bakım yatakları yeniden oldu. Ek kapasite oluşturma hazırlıkları yapılıyor. Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı en güçlü silah aşı. Ancak uzmanlar kısırdöngüden çıkmanın tek yolunun küresel çapta aşılanmanın olduğunu söylüyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova
"İlk büyük salgında kapattığımız yatakları da açacağız. Omicron gibi varyantları daha göreceğiz. Bu salgın uzadı ve uzayacak. Salgının eğrisi bu şekilde gidecek. Buradaki en önemli unsur aşı. Yoğun bakımda yatanların çok önemli bir kısmı aşısız veya tam aşı olmayan kişiler. Ne kadar çok aşısız insan olursa dünya yeni yeni varyantları yaşayacak. 32 mutasyon var. Özellikle hızlı yayılan mutasyonların bir araya gelmesiyle de varyantlar oluşabiliyor. Çok hızlı yayılır ama aşılar şimdilik etkili gibi görünüyor. Bütün dünyanın aşılanması gerekiyor. Ülkemizde istediğimiz kadar aşıyı tamamlayalım ama seyahat imkanlarının arttığı bu dönemde herkesin aşı olması lazım. Bir bakarsınız virüs kendini yok eder, bir bakarsınız daha şiddetli bir varyantla karşı karşıya kalabiliriz" diyor.
YENİ ZELANDA'DAN YENİ NESLE ÖMÜR BOYU SİGARA YASAĞI
Yeni
Zelanda hükümeti, 4 yıl içinde 'sigara kullanmayan bir nüfus' hedefine ulaşmak için uygulamaya konulacak sıradışı yasakları duyurdu. Yeni yasa kapsamında şu an 14 yaş veya altında olanlar, hayatlarının hiçbir döneminde tütün ürünleri satın alamayacak. Yeni plan kapsamında tütün ürünlerindeki nikotin oranı da düşürülecek. Auckland Üniversitesi'nden Dr Natalie Walker, 'Yeni Zelanda
'dumansız 2025 planı' ile bir kez daha dünyaya liderlik ediyor' dedi.