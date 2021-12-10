Moskova’da Türkiye’nin de katılımıyla Güney Kafkasya toplantısı

Dışişleri Bakan Yardımcıları seviyesinde Moskova'da düzenlenen ve Türkiye'nin Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyetle temsil edildiği bu ilk toplantıya Rusya Federasyonu'nun yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve İran da katıldı.

Toplantıda, bölgesel işbirliğinin çok boyutlu olarak ilerletilmesi konusunda yapıcı görüş alışverişi yapılmış, istişarelerin tüm katılımcıların ortak çıkarlarına ilişkin pratik konulara odaklanması üzerinde mutabık kalınırken, barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla atılacak güven artırıcı adımlar bağlamında ticaret, ekonomi, ulaştırma, kültür ve insani konulara öncelik verilmesi öngörüldüğü belirtildi.

Beş ülkenin temsilcileri, çalışmalarında esnek bir format benimsenmesi hususunda mutabık kalmış ve Gürcistan'ın da bilahare istişarelere katılmasına ilişkin temennilerini ifade ettiler.

3+3 İstişareleri'nin çalışma usulleri önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlıkları arasında yapılacak temaslarla kesinleştirileceği de vurgulandı.