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Giriş Tarihi: 11.12.2021 01:06

Moskova'da Türkiye'nin de katılımıyla Güney Kafkasya toplantısı

ANKARA
Moskova’da Türkiye’nin de katılımıyla Güney Kafkasya toplantısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son görüşmesinde Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik 3+3 formatında toplantı çağrısının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan ve Ermenistan temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldı. Gürcistan tarafı ise toplantıya temsilci göndermedi.

Dışişleri Bakan Yardımcıları seviyesinde Moskova'da düzenlenen ve Türkiye'nin Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyetle temsil edildiği bu ilk toplantıya Rusya Federasyonu'nun yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve İran da katıldı.

Toplantıda, bölgesel işbirliğinin çok boyutlu olarak ilerletilmesi konusunda yapıcı görüş alışverişi yapılmış, istişarelerin tüm katılımcıların ortak çıkarlarına ilişkin pratik konulara odaklanması üzerinde mutabık kalınırken, barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla atılacak güven artırıcı adımlar bağlamında ticaret, ekonomi, ulaştırma, kültür ve insani konulara öncelik verilmesi öngörüldüğü belirtildi.

Beş ülkenin temsilcileri, çalışmalarında esnek bir format benimsenmesi hususunda mutabık kalmış ve Gürcistan'ın da bilahare istişarelere katılmasına ilişkin temennilerini ifade ettiler.

3+3 İstişareleri'nin çalışma usulleri önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlıkları arasında yapılacak temaslarla kesinleştirileceği de vurgulandı.

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Moskova'da Türkiye'nin de katılımıyla Güney Kafkasya toplantısı
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