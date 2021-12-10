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Giriş Tarihi: 10.12.2021 15:53 Son Güncelleme: 10.12.2021 15:59

Son dakika: Osman Kavala'ya bir şok daha! Mahkemeden flaş karar

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Son dakika: Osman Kavala’ya bir şok daha! Mahkemeden flaş karar

Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Kavala’nın bir sonraki duruşması 17 Ocak’ta yapılacak.

Osman Kavala'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada en son 26 Kasım'da duruşma yapılmış, bu mahkemenin heyeti oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Avukatlar tarafından bu karara yapılan itiraz üzerine bu kez İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Kavala'nın tutukluluk durumunu gözden geçirdi. Bu mahkeme heyeti de tutukluluğun devamı kararının yerinde olduğunu belirterek, Kavala'nın avukatlarınca yapılan itirazı reddetti.

SONRAKİ DURUŞMA 17 OCAK'TA

Kavala'nın bir sonraki duruşması 17 Ocak'ta yapılacak. Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararını bozmuştu. 2'nci kez yapılan yargılamada önce Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 15 Temmuz davası birleşmiş, ardından dava 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 35 Çarşı üyesinin yargılandığı dava ile birleştirilmişti.

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Son dakika: Osman Kavala'ya bir şok daha! Mahkemeden flaş karar
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