Son dakika: Osman Kavala’ya bir şok daha! Mahkemeden flaş karar

Osman Kavala'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada en son 26 Kasım'da duruşma yapılmış, bu mahkemenin heyeti oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Avukatlar tarafından bu karara yapılan itiraz üzerine bu kez İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Kavala'nın tutukluluk durumunu gözden geçirdi. Bu mahkeme heyeti de tutukluluğun devamı kararının yerinde olduğunu belirterek, Kavala'nın avukatlarınca yapılan itirazı reddetti.