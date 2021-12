Türkiye, Akdeniz’i korumak için bir merkez olmaya talip

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Akdeniz 'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP22) Bakanlar Oturumu'nun açılışında konuştu:Akdeniz çanağının geleceği için Türkiye 'de bir Bölgesel Aktivite Merkezi kurulmasına talibiz. Tüm dostlarımızın desteğini ve katkılarını bekliyoruz. 21 ülke ve 520 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Akdeniz, 11 bin 700'ü endemik olmak üzere 25 bin bitki, 17 binden fazla deniz canlısı türünün yuvası.COP22'yi gerçekleştirmemizin esas sebebi, Akdeniz havzasının iklim değişikliği, kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı ve yabancı türlerin baskısı altında olması. Akdeniz'de yaşanan bu sorunları çözmek için belirleyeceğimiz yol haritası çok önemli. Bu anlamda alacağımız her karar, ortaya koyacağımız her fikir, Akdeniz'imiz ve ortak evimiz dünyamız için bir milat, bir dönüm noktası olacaktır.Ülkelerimiz iklim değişikliği nedeniyle, sıklığı ve şiddeti giderek artan seller, orman yangınları ve kuraklık gibi büyük felaketler yaşıyor. İklim değişikliği nedeniyle yaşanılan bu olumsuzluklar ekonomik açıdan büyük kayıplara sebep oluyor. Akdeniz Değerlendirme Raporu'na göre, Akdeniz'de iklim değişikliğine bağlı olarak ortalama deniz seviyesi son 20 yılda 6 santimetre yükseldi. Deniz suyu sıcaklığındaki artış deniz ekosistemlerini maalesef olumsuz etkiliyor. Yangınlarda 150 bin hektarlık ormanımızı, binlerce canlımızı kaybettik. Sel felaketleri ve Marmara Denizi 'ni kaplayan müsilaj, Akdeniz özelinde iklim değişikliğiyle mücadele önlemlerinin geliştirilmesinin önemini ve aciliyetini göstermektedir. Bu krizlerin sorumlusu gelişmiş ülkelerin havayı, suyu, toprağı hoyratça kullanarak büyümeleri ve aşırı tüketimleridir. Küresel adaletin yeniden tesis edilmesi için herkesin, ama en başta dünyamızın içine düştüğü bu iklim krizine neden olanların elini taşın altına acilen, ivedi bir şekilde koyması şarttır.KÜRESEL ısınmaya bağlı olarak artan yüzey ile atmosfer sıcaklıkları, buharlaşma ve atmosferdeki su buharı içeriği, Türkiye'de hortum oluşma sıklığı ve alansal dağılımını artırdı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş "Türkiye'de giderek bir hortum klimatolojisi oluşuyor" dedi.