32 yıl hapis cezası bulunan firari JASAT’tan kaçamadı

Hatay İl Jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından kesinleşmiş hapis kararı bulunan kişilere yönelik belirlenen adrese operasyon düzenlendi. İki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, haklarında geceleyin silahla yağma ve dolandırıcılık suçundan toplam 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı A.İ. ile hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Jandarma'da yapılan işlemlerin tamamlanmasını müteakip cezaevine teslim edildi.