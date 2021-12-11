Cezaevi banyosunda ölü bulunmuştu!

Kocaeli Kandıra 1 nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (PKK)" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yatmakta olan Garibe Gezer'in 09 Aralık günü saat 12:30 sıralarında kalmakta olduğu odanın banyosunda su fıskiyesine polar eşofman ile asılı vaziyette ölü bulunduğü ögrenilmişti. Gezer'in ölü bulunması üzerine, olay yerinde incelemeler yapılmış, daha sonra Gezer'in cesedine ölü muayene ve otopsi işlemleri yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edilmişti. Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve olayda varsa ihmali olan cezaevi personeli yönünden de Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.