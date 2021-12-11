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Giriş Tarihi: 11.12.2021 16:44

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Komandoların eğitiminden nefes kesen görüntüler

DHA
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Komandoların eğitiminden nefes kesen görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, binanın duvarından silahla ateş ederek indiği anlara ilişkin eğitim videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından komandoların eğitimde çekilen görüntüleri, "Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga büyür gönüllerde. Kahraman komandolarımızın eğitimlerinden nefes kesen görüntüler" notu ile paylaşıldı.


Videoda komandoların, binanın duvarından iple inerken, aynı zamanda silah kullandığı ve hedefe ateş ettiği görüldü.

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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Komandoların eğitiminden nefes kesen görüntüler
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