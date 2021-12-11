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Giriş Tarihi: 11.12.2021 16:51

MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada; Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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