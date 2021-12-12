Bakan Koca: Türkiye’de 6 omikron vakası var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, bakanlığının TBMM Genel Kurulu
'ndaki bütçe görüşmeleri üzerine yaptığı konuşmada omikron varyantının Türkiye
'de de görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca biri İstanbul, 5'i İzmir olmak üzere 6 vakanın görüldüğünü belirterek, "Belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, sorunu olmayan hastalar. Bu 6 vakanın da hastane ihtiyacı olmadı" diye konuştu. Türkiye'de ilaç bulunamıyor haberlerinin gerçek dışı olduğunu kaydeden Koca, "Somut gerçek 'Türkiye'ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz' feryadıdır. Hastamızı dermansız bırakmayız. Türkiye'de kullanılan her 100 kutu ilacın 88'inin Türkiye'de üretilmektedir. Turkovac
ile dünyada Kovid-19 aşısını üretebilmiş 6 ülkeden biriyiz. Ülkemizde aşı gelişterecek fabrikanın ihale süreci de başlamıştır" dedi.