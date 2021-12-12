Haberler Gündem Haberleri Diyanet'ten 'Camilerde T.C.' ifadesi kaldırılıyor' iddialarına yanıt: Yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır
Giriş Tarihi: 12.12.2021 19:01

Diyanet'ten 'Camilerde T.C.' ifadesi kaldırılıyor' iddialarına yanıt: Yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır

Diyanet’ten ’Camilerde T.C.’ ifadesi kaldırılıyor’ iddialarına yanıt: Yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır

Bir gazetenin ortaya attığı 'Diyanet camilerden T.C. ibaresini kaldırıyor' iddiası gündeme gelirken, Diyanet İşleri Başkanlığı bu iddialarla ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, 18 Ekim 2021 tarihinde yeni bir yönerge çıkarıldığı belirtildi ve  "Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede yayımlanan camilerin girişinde yer alan tabelalarda T.C. ibaresinin kaldırıldığına dair iddialarla ilgili açıklama yaptı. Cami tabelalarının nasıl olacağı hususunun, Başkanlığın Tanıtım Yönergesi ve ekleri ile belirlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm Bakanlıklar ve kurumlarda logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanması ile ilgili çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı da 18.10.2021 tarihinde yeni bir Yönerge çıkarmıştır. Bu Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

"İL VE İLÇE MÜFTÜLÜLÜKLERİMİZİN TAMAMINDA T.C: İFADESİ KULLANILMAKTADIR"

Habere konu bazı camilerde önceden T.C. ibaresinin yer alması, mahalli görevlilerin kendiliğinden yaptığı bir işlem olup kurumun önceki yönergesinde de bu ibare yer almamaktadır. Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında T.C. ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir."

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Diyanet'ten 'Camilerde T.C.' ifadesi kaldırılıyor' iddialarına yanıt: Yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır
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