İBB, PKK yuvası oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun, CHP'li Ekrem İmamoğlu
'nun İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından belediyeye aldığını açıkladığı PKK, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin kimlikleri ortaya çıktı. Belediyeye alınan PKK bağlantılı birçok ismin dağ kadrosunda faaliyet gösterip yakalanan isimlerden oluştuğu ortaya çıktı. Bakan Soylu, Meclis'te yaptığı konuşmasında İmamoğlu'nun başkanlığında belediyeye 33 bin kişi alındığını bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu söyledi. Soylu, "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK
kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" ifadelerini kullandı.
KİMLİKLERİNE SABAH ULAŞTI
Bakan Soylu'nun terör örgütleriyle bağlantılı olan kişilerin belediyede çalıştığını ve kayıtlarının bulunduğunu söylemesinin ardından SABAH o isimlere ulaştı. İBB'nin iştirak şirketlerinden olan İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinde kaydı bulunan Ömer K.'nın 2013'te PKK/KCK adına faaliyet göstermek amacıyla dağ kadrosuna katıldığı, 2017'de de güvenlik güçleri tarafından yakalanan isimlerden oluştuğu öğrenildi. Aynı şirkette kaydı bulunan Mustafa K
.'nın da 2013'te kırsal alana katılım yaptığı tespit edildi. 2014'te Irak
'ta faaliyet göstermek üzere PKK/KCK'nın kırsal alanına katılım yapan Serbun Y.'nin ise İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de çalıştığı kaydedildi.
KİMLİK BİLGİLERİ MAĞARADA
2001'de Batman İl Jandarma Komutanlığı
tarafından Gercüş Düzmeşe Köyü
kırsal alanında yapılan arazi arama tarama sırasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar içerisinde kimlik bilgileri bulunan Hüdeydan E.'nin ise belediye iştiraki Boğaziçi Konut Hizmet Yönetimi
şirketinde görev yaptığı, İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketindeki Emrullah A
.'nın ise 2015'te Irak'ta faaliyet göstermek üzere Ağrı Dağı
'ndan PKK/ KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katılan isimlerden olduğu öğrenildi.
PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi bulunan paçavralarla HDP ve DBP il binası önünde basın açıklaması ile yürüyüş eylemlerine katılan, 'Önderliğin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür' şeklinde Özgür Kadın Kongresi (KJA) ibareli pankartlarla eylemelere katılan Osman B.'nin ise İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinde çalıştığı, aynı şirkette çalışan Nurettin K.'nın da KCK/TM içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle 2012'de yakalanıp cezaevine gönderildiği belirtildi.