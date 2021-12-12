İBB, PKK yuvası oldu

Giriş Tarihi: 12.12.2021

CHP’li İmamoğlu’nun, kovduğu binlerce işçi yerine işe aldığı PKK’lıların kimlikleri ortaya çıktı. O isimlerin pek çoğunun dağ kadrosunda faaliyet gösterip yakalananlardan oluştuğu belirlendi