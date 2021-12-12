Kemal Kılıçdaroğlu’na şok üstüne şok! Yavaş, Büyükerşen ve Sezer’li kareye giremedi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları tarafından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ankara Ada Yerleşkesi'nde Yunus Emre Yılı Özel Konseri gerçekleştirildi. Şef Eray İnal'ın yönetiminde Yunus Emre'nin eserlerinin seslendirildiği konseri, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve çok sayıda davetli izledi. Etkinlik sonunda sanatçılarla bir de toplu fotoğraf çekildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafta olmamasının perde arkasına SABAH ulaştı.