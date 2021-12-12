Kemal Kılıçdaroğlu’na şok üstüne şok! Yavaş, Büyükerşen ve Sezer’li kareye giremedi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları tarafından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ankara Ada Yerleşkesi'nde Yunus Emre Yılı Özel Konseri gerçekleştirildi. Şef Eray İnal'ın yönetiminde Yunus Emre'nin eserlerinin seslendirildiği konseri, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve çok sayıda davetli izledi. Etkinlik sonunda sanatçılarla bir de toplu fotoğraf çekildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafta olmamasının perde arkasına SABAH ulaştı.
ÖZEL KALEM ÖNCE 'KATILMAYACAK' DEDİ
Edinilen bilgilere göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik için, CHP Genel Merkezine yazıyla resmi davette bulunuldu. CHP Genel Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Kılıçdaroğlu'nun önce katılmayacağını, son anda ise katılım olacağı yönünde cevap verdi. Yaşanan karışıklık Kılıçdaroğlu'nun salona girişinde de kendisini gösterdi.
YAVAŞ VE BÜYÜKERŞEN KILIÇDAROĞLU'NU BIRAKTI
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aynı anda yerleşkeye geldi. Sezer'i, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşılarken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu partinin Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer karşıladı.
BÜYÜKERŞEN VE YAVAŞ SAHNEYE DAVET ETMEDİ
Etkinliği izlemeye başlayan Kılıçdaroğlu'na bir şok da konserin sonunda geldi. Kılıçdaroğlu'nun, konserin sona ermesi üzerine sanatçılarla çekilecek olan fotoğraf için sahneye davet edilmediği ortaya çıktı. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Eskişehir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Yılmaz Büyükerşen ve Mansur Yavaş'ın sanatçılarla fotoğraf çektirdiği anlarda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrıldığı öğrenildi.