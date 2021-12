Ali Erbaş: Dünyanın, Yunus Emre’nin merhamet çağrısına çok ihtiyaç var

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, büyük Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılında 700 hatim bağışlanan anma törenine katıldı. Yunus Emre'nin kabrinin bulunduğu Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Yunus Emre türbesinde düzenlenen anmaya Erbaş'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir milletvekili Emine Nur Günay, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ile aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Yunus Emre türbesi önünde yoğun ilgiyle karşılanan Prof. Dr. Erbaş ve beraberindekiler öğle namazını Külliye Camii'nde kıldı. Camiye sığmayanlar ise namazını türbe bahçesinde kıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yunus Emre'nin tren yoluna yakın mesafede bulunan ilk mezar yerini ziyaret ederek dua okudu. İki kez yer değiştiren Yunus Emre'nin kabri ve değişikliklerle ilgili bilgiler alan Erbaş, Yunus Emre gibi mümtaz şahsiyetlerin İslam'ın ilim, hikmet ve ahlak değerlerini nesilden nesile aktarma ve kalıcı kılma hususunda önemli bir görevler yaptıklarını söyledi.



'YUNUS EMRE, GÖNÜLLERİMİZİN DOKTORUDUR'

Yunus Emre'nin sözleri, duruş ve düşünceleriyle gönüllerin doktoru olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu şahsiyetlerden birisi olan Yunus Emre hazretleri, sözüyle, duruşuyla ve düşüncesiyle kültür ve medeniyet tarihimizde silinmez izler bırakan bir gönül insanıdır. Bedenlerin doktoru olduğu gibi, gönül doktorlarımız da vardır. İşte biraz önce ismini saydığım o büyük zatlardan biri olan Yunus Emre hazretleri de gönüllerimizin doktorluğunu, sadece yaşadığı dönemde değil, bugün de yapmaktadır. Gelecekte de gönül doktorluğunu yapmaya devam edecektir. Sosyal yapının zaafa uğradığı, iç çekişmelerin kuvvetli olduğu, kıtlık, kuraklık ve istilaların hayatı kuşattığı zor bir dönemden seslenen ve dilimizin de kültürümüzün de temel taşlarından olan Yunus adeta bugünün edibi, ozanı gibidir. Şiirleri, onun Allah'a olan sarsılmaz imanının ve aşkının, Hz. Peygamber'e olan sevgisinin bir tezahürüdür. Yaratana duyduğu aşk ve yaratılana beslediği muhabbet, asırlardır bir destan gibi dillerden dillere dolaşmaktadır. Yunus, İslam ahlakının bir ifadesi olarak 'yaratılanı hoş gör, yaradandan ötürü derken' kainattaki bütün varlıkları sevmenin inancıyla ve huzuruyla doludur. Bu engin müsamaha ve bu müsamahayı temsil ve terennüm, Yunus kadar başka hiçbir şairde, ozanda, edipte belirgin değildir" dedi.



'DÜNYANIN YUNUS EMRE'NİN MERHAMETİ ÇAĞRISINA İHTİYAÇ VAR'

Ali Erbaş, şiddetin dünya çapında çok yayıldığı bu dönemde Yunus Emre'nin merhamet çağrısına çok ihtiyaç olduğunu söyledi. Yunus Emre'nin sözleri ve düşünceleriyle bütün dünyada adından söz ettirdiğini kaydeden Erbaş, şöyle konuştu:

"Gönül sultanı Yunus, bir nakkaş zarafeti ve bir sarraf titizliğiyle işlediği sözünü, inanca, sevgiye ve merhamete davetin en etkili aracına dönüştürerek, bütün insanlığı vahdete, kardeşliğe, şefkate ve merhamete çağırmaktadır. Şiddetin dünya çapında çok yayıldığı asrımızda onun bu merhamet çağrısına ne kadar da ihtiyacımız var. Onun dilindeki saflık ve anlaşılırlık, yalnızca kelimelerin sadeliğiyle sınırlı kalmamıştır. Anlatım tarzıyla, kelimelere kazandırdığı mana zenginliğiyle şiirleri, zamanı aşarak tesirini göstermekte, üzerimizdeki etkisini gün geçtikçe artırmaktadır. Anadolu'nun gönül dergahında yetişen ve 8 asırdır sözleri ve düşünceleriyle bütün dünyada adından söz ettiren Yunus, böylece her devrin ozanı olarak adeta aramızda dolaşmaktadır."



'ONUN SÖZLERİ BUHRANLARA IŞIK TUTACAK'

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da Yunus Emre'nin ortaya koyduğu fikirlerin günümüzde insanının içine düştüğü buhranlara ışık tutacak nitelikte olduğunu belirterek, "Onun, daha 13'üncü yüzyılda terennüm ettiği fikirler bugün dahi canlılığını ve tazeliğini korumaktadır. Kılıç seslerinin yükseldiği bir dönemde yaşayan Yunus Emre, bu topraklara birlik ruhunu ekmiştir. Gönlü akılla buluşturan, maddeyi mana ateşinde eriten, kapısı her türlü sevgisizliğe, kötülüğe ve ötekileştirmeye kapalı değerler dünyamızı yeşertmiştir. Yaşadığı çağdan günümüze uzanan bir sevgi bağı ile bütün insanlığa birlik, kardeşlik çağrısı yapan Yunus Emre'ye bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Savaşların, terörün, gözyaşının acımasızca devam ettiği günümüzde onun sesi; insanlığın geleceğine dair umutlarımızı yeşertmekte, yüreğimize su serpmektedir. Onun 'Sevelim sevilelim' felsefesinin gelecek yüzyıllarda daha da anlam kazanacağını düşünüyorum" dedi.



700'ÜNCÜ YILA 700 HATİM

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yunus Emre'nin cennetin 8 kapısını simgeleyen kabri başında 700'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle okunan 700 hatmin duasını yaptı. Erbaş ve beraberindekiler daha sonra türbe bahçesinde katılanlara 'Yunus Aşı' olarak lokma ve pilav dağıttı.